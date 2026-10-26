Elías Suárez presidió una reunión plenaria del Consejo Económico y Social y anunció un plan estratégico 2027-2028 con eje en el trabajo y la producción

El gobernador presentó los principales proyectos para los próximos dos años, con inversiones en infraestructura, viviendas, energía renovable y desarrollo productivo. También destacó los avances de su gestión y reafirmó el compromiso de generar empleo y fortalecer la economía provincial.

Hoy 23:20

El gobernador Elías Suárez presidió este lunes por la tarde un plenario del Consejo Económico y Social que se desarrolló en el Centro de Convenciones Fórum, donde se hizo un balance del trabajo realizado durante el primer año de gestión y dio a conocer el Plan Estratégico 2027-2028, con el desafío de seguir avanzando en el crecimiento de Santiago del Estero con la participación de todos los sectores y una fuerte apuesta al desarrollo industrial y la generación de empleo genuino.

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Del encuentro participaron el vicegobernador Carlos Silva Neder; el jefe de Gabinete, Víctor Araujo; los ministros de Economía, Jorge Murad; de Producción, Néstor Machado; de Justicia, Matilde O’Mill; de Educación, Mariela Nassif; de Salud, Natividad Nassif; de Desarrollo Social, Ángel Niccolai; de Obras y Servicios Públicos Aldo Hid, y de Gobierno, Bernardo Herrera, entre otras autoridades.

Además de representantes de cámaras empresariales, sectores del trabajo, universidades, colegios profesionales, sociedades rurales, emprendedores y organizaciones de la sociedad civil.

En este marco, el gobernador Elías Suárez consideró oportuno convocar a este encuentro tan relevante para la provincia en una fecha significativa, al recordar el 26 de octubre de 2025, cuando la ciudadanía ratificó en las urnas el acompañamiento mayoritario al proyecto de unidad de los santiagueños.

En ese marco, sostuvo que el mandato es trabajar por el crecimiento bajo parámetros de solidaridad, orden, igualdad de oportunidades y equidad, a pesar del difícil momento socioeconómico que transita el país por la paralización de la obra pública y la reducción de transferencias nacionales.

En este contexto, detalló las herramientas puestas en funcionamiento este año como base de lo que se propone:

En cuanto al programa “Santiago Crece con Vos”, destacó que impacta en más de 6.200 jóvenes en 28 localidades, con 61 cursos avalados por universidades e institutos en tecnología, industria y oficios, con incentivo económico para asegurar la trayectoria.

También se refirió a las Agencias de Desarrollo Territorial e informó que son 12 las que están en funcionamiento en el interior y 7 nuevas a instrumentar próximamente, para impactar en 9.000 productores familiares.

En otro orden, hizo especial énfasis en los convenios con colegios profesionales y dijo que son un total de 12 acuerdos de cooperación y asesoramiento firmados con el Colegio de Veterinarios, Ingenieros Agrónomos, el Consejo de Ingenieros y Afines (Hidráulicos y Civiles), Trabajo Social, Psicopedagogos, Psicólogos, Fonoaudiólogos, Obstetricia, Ciencias Forestales, Consejo Médico con Ministerio de Salud, y Colegio de Arquitectos con los ministerios de Educación y Obras Públicas.

En lo concerniente a financiamiento productivo se refirió a la gestión de líneas de crédito a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI) con $ 4.452 millones ya aprobados para el sector privado.

Celebró también la transformación educativa, mediante la opción de cargos docentes y concursos para la designación de 337 cargos directivos, además de la defensa del salario con una pauta del 42,4% para 2026 y el programa de bonos en cumplimiento.

Posteriormente, anunció el Plan Estratégico que enviará a la Cámara de Diputados junto a la modificación de la Ley de Promoción Industrial y el Presupuesto 2027. El programa se basa en los siguientes ejes:

Conectividad vial: Mejoramiento de 1.430 kilómetros de caminos secundarios y terciarios estratégicos que unen localidades del interior con rutas provinciales y nacionales.

Obras hídricas: Terminación de obras en curso en Villa Unión (Mitre); Hoyón y Juanillo (Atamisqui); Los Véliz, Chaupi Pozo y Los Díaz (Banda); Chilca Juliana (Salavina); Caspi Corral (Figueroa); Monte Quemado (Copo) y Ahí Veremos (Pellegrini).

Y puesta en marcha de nuevas obras prioritarias en 2027 en Villa Atamisqui y Medellín (Atamisqui); Casares (Aguirre); Cardón Esquina, Villa Figueroa, Totorilla, Lote 2 y La Cañada (Figueroa); y Libertad (Moreno). A ello se suman los acueductos del Oeste (Choya y Guasayán), del Sudeste (Moreno, Juan Felipe Ibarra, Taboada y Belgrano) y la obra sobre el Río Salado, azud derivador que alimenta al Canal de Dios desde Monte Quemado hasta Pampa de los Guanacos (Copo). Todo ello significará agua potable y segura para 72.400 personas, además de defensas, bordos de contención y limpieza de canales en los bajos submeridionales.

Energía renovable: Construcción y desarrollo de plantas solares localizadas para generar energía propia y ahorrar recursos, compensando la demanda en meses de mayor consumo, clave para el equilibrio presupuestario familiar en el norte argentino.

Plan de viviendas con recursos provinciales: 2.000 Nuevos módulos habitacionales sociales para familias vulnerables y 1.500 viviendas tipo IPVU, con generación de 5.200 puestos de trabajo directos e indirectos entre UOCRA, cooperativas y ONGs.

Ley de Promoción Industrial: Impulsará su modernización con un espíritu claro: industrialización de materias primas agropecuarias y verticalización de cadenas productivas para generar valor agregado; incorporación de energía renovable en procesos productivos; y herramientas para industrias tecnológicas y economía del conocimiento para mayor competitividad.

Producción: Continuidad de líneas CFI y ampliación de Agencias de Desarrollo de 12 a 19 para asistir a más de 9.000 productores familiares.

A esto se suman la profundización del programa educativo “Santiago Crece con Vos”, la incorporación de salas de 3 años y Nodos Tecnológicos, la primera red sanitaria integrada con teleconsulta y la modernización del Estado en administración tributaria, catastro y registro de la propiedad con inteligencia artificial.

En el cierre precisó que la fuerte inversión presupuestaria destinada al programa propuesto “tiene como objetivo generar actividad económica con más empleo y más capacitación para generar oportunidades en toda la provincia, siempre acompañando a la producción para la industrialización de la materia prima con orden administrativo y equilibrio presupuestario”.

Testimonios

En la parte final, representantes de instituciones que integran el consejo expresaron sus consideraciones.

El rector de la Ucse, Luis Lucena, destacó el trabajo del Consejo Económico y Social, valoró la articulación entre el Estado, los sectores productivos, las organizaciones sociales y las universidades para impulsar el desarrollo provincial.

Resaltó además su aporte en formación, investigación y generación de información estratégica, y reafirmó su compromiso con el trabajo conjunto para Santiago del Estero.

El rector de Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE), Marcelino Ledesma, agradeció el espacio de trabajo conjunto con instituciones y sectores de la comunidad.

Asimismo, señaló que colabora en iniciativas como “Santiago Crece con Vos” y en la formación para cargos directivos del sistema educativo. También resaltó los aportes de sus equipos académicos y científicos en áreas como infraestructura vial e hidráulica.

Por su parte, Pablo Karnatz, de Confederaciones Rurales Argentinas, valoró el trabajo público-privado, destacó la necesidad de invertir en infraestructura y propuso desarrollar la producción de alfalfa y mejorar la productividad ganadera.

En tanto, José Manubens, de la Sociedad Rural de Quimilí, celebró los avances del consejo y el Plan Estratégico Provincial, que impulsa la producción agropecuaria y obras para generar empleo, integración y desarrollo.

Desde la Cámara Tecnológica, Sebastián Cavadini, se comprometió a trabajar por consensos y políticas que reduzcan las asimetrías, generen empleo de calidad, retengan talentos locales e impulsen la soberanía tecnológica.

En tanto, Alejando Jurado, de la Sociedad Rural de Bandera, remarcó la importancia de las obras viales anunciadas y las medidas de seguridad rural, como también ofreció la colaboración del sector para concretar los proyectos.

Doris Vizgarra, en representación de la Federación de Entidades de Profesionales Universitarios de Santiago del Estero (Fepuse), agradeció la oportunidad de participar en las mesas de trabajo, donde se debatieron y consensuaron distintas problemáticas.

Asimismo, valoró los convenios alcanzados con los colegios profesionales y sostuvo que combinar gestión y conocimiento permite impulsar políticas públicas en beneficio de Santiago del Estero. Finalmente, reafirmó el compromiso de continuar colaborando en las próximas instancias.