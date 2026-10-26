Video: violenta pelea entre hinchas de Central Córdoba en plena caravana rumbo al estadio

Lo que debía ser una fiesta ferroviaria terminó en un momento de tensión en el Parque Aguirre. Tres mujeres protagonizaron un enfrentamiento en plena calle, mientras los hinchas se dirigían al estadio para el partido ante Vélez.

Hoy 22:17

Lo que comenzó como una jornada de festejos y pasión por Central Córdoba terminó con un violento episodio en plena vía pública. En la previa del partido disputado este domingo ante Vélez Sarsfield, tres hinchas del Ferroviario protagonizaron una pelea en el Parque Aguirre, mientras se desarrollaba una caravana de simpatizantes rumbo al estadio.

El enfrentamiento quedó registrado en un video filmado por testigos que se encontraban en el lugar. Las imágenes muestran cómo tres mujeres, identificadas como simpatizantes de Central Córdoba, se enfrentan físicamente en plena calle, en medio de la concentración de hinchas.

Según se observa en la grabación, una de las protagonistas se encontraba sobre una motocicleta cuando se produjo el altercado, que generó momentos de tensión entre quienes participaban de la convocatoria.

De la fiesta ferroviaria a una violenta pelea

La situación ocurrió en el Parque Aguirre, durante la caravana de hinchas que se dirigía al Estadio Único Madre de Ciudades para acompañar a Central Córdoba en su compromiso frente a Vélez.

Lo que debía ser una celebración deportiva, con simpatizantes movilizándose para alentar al equipo santiagueño, se vio empañado por el enfrentamiento entre las tres mujeres.

La secuencia quedó registrada por testigos y muestra escenas de agresiones en plena vía pública, en un contexto que hasta ese momento estaba marcado por el entusiasmo de los seguidores ferroviarios.

El episodio llamó la atención de las personas que se encontraban en las inmediaciones, debido a la violencia del enfrentamiento y al contraste con el clima festivo de la caravana.

El video de la pelea

Las imágenes permiten observar parte de la discusión y el posterior enfrentamiento físico entre las protagonistas, aunque hasta el momento se desconocen los motivos que desencadenaron la pelea.

Tampoco trascendió información oficial sobre posibles personas lesionadas o si fue necesaria la intervención de efectivos policiales.

El hecho dejó una imagen lamentable en la previa del encuentro deportivo, cuando numerosos simpatizantes de Central Córdoba se movilizaban con la intención de acompañar al equipo y vivir una nueva jornada de fútbol.