Efecto Lula en Argentina: qué pasó con el dólar, el riesgo país y las acciones tras su triunfo en Brasil

La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva provocó una fuerte reacción en los mercados financieros de la región. En Argentina, el dólar oficial alcanzó los $1.560, el riesgo país trepó a 765 puntos y las acciones registraron importantes pérdidas.

Hoy 22:32

Los mercados financieros argentinos atravesaron este lunes una jornada de fuertes turbulencias como consecuencia del resultado del balotaje presidencial en Brasil, donde Luiz Inácio Lula da Silva consiguió la reelección frente a Flávio Bolsonaro.

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El resultado electoral provocó una importante reacción en los mercados brasileños, que rápidamente se trasladó a los activos argentinos. En ese contexto, el dólar alcanzó nuevos valores récord, el riesgo país subió a 765 puntos básicos y las acciones y los bonos cerraron con fuertes caídas.

La incertidumbre sobre el futuro económico de Brasil, principal socio comercial de Argentina, generó una mayor cautela entre los inversores, que optaron por reducir su exposición a los activos financieros de la región.

El dólar oficial llegó a $1.560 y el blue alcanzó los $1.575

Uno de los principales efectos de la jornada se observó en el mercado cambiario argentino, donde el dólar volvió a subir y alcanzó nuevos máximos nominales.

La cotización oficial del Banco Nación avanzó $10 y cerró a $1.560 para la venta, mientras que el dólar mayorista aumentó $11,50 y finalizó en $1.541, acumulando siete jornadas consecutivas de incrementos.

En tanto, el dólar blue también registró una suba de $10 y se ubicó en $1.575.

Los tipos de cambio financieros acompañaron la tendencia alcista. El contado con liquidación (CCL) avanzó hasta aproximadamente $1.679, mientras que el dólar MEP se ubicó en torno a los $1.566.

Los movimientos se produjeron en medio de la fuerte depreciación del real brasileño, que perdió valor frente al dólar después de conocerse el resultado electoral.

El riesgo país alcanzó los 765 puntos, su nivel más alto en un año

La incertidumbre también se reflejó en el comportamiento de los títulos de deuda argentina.

Durante la jornada, el riesgo país elaborado por JP Morgan aumentó 57 unidades y alcanzó los 765 puntos básicos, su valor más elevado en aproximadamente un año.

En paralelo, los bonos soberanos argentinos denominados en dólares registraron importantes retrocesos, con una caída promedio del 2,1% en los títulos Globales.

El incremento del riesgo país refleja una mayor percepción de riesgo por parte de los inversores y puede dificultar las posibilidades de financiamiento internacional para Argentina.

Analistas financieros señalaron que la reacción estuvo vinculada tanto con el resultado de las elecciones brasileñas como con las preocupaciones sobre la situación económica argentina y las perspectivas para 2027.

Fuertes pérdidas en la Bolsa argentina y en Wall Street

Las acciones de empresas argentinas también resultaron afectadas por el impacto regional del triunfo electoral de Lula.

El índice MSCI Merval de la Bolsa de Buenos Aires cayó un 3% y se ubicó en 99.227 puntos, en una jornada marcada por las ventas de activos financieros.

En Wall Street, los papeles de compañías argentinas registraron pérdidas importantes, especialmente entre las empresas con mayor exposición al mercado brasileño.

Uno de los casos más destacados fue Mercado Libre, cuyas acciones retrocedieron un 7,8%, mientras que los títulos de entidades bancarias argentinas llegaron a perder hasta un 8% medidos en dólares.

Las bajas estuvieron relacionadas con la reacción negativa de los mercados ante el resultado electoral y las dudas sobre las políticas económicas que podría implementar el Gobierno brasileño durante su próximo mandato.

La Bolsa de Brasil se desplomó y el real sufrió una fuerte devaluación

El epicentro de las turbulencias financieras estuvo en Brasil, donde los inversores reaccionaron negativamente a la victoria de Lula.

El índice Bovespa de la Bolsa de San Pablo registró una caída del 13,9%, mientras que el real brasileño sufrió una importante depreciación frente al dólar estadounidense.

Durante las primeras operaciones, la moneda norteamericana llegó a negociarse a 5,60 reales, para posteriormente ubicarse en torno a los 5,41 reales, con una suba cercana al 9% durante la jornada.

El comportamiento de los mercados reflejó que una parte importante de los inversores esperaba un resultado electoral diferente, lo que provocó una rápida corrección en las cotizaciones.

La situación generó preocupación en otros países de la región debido al peso de Brasil en el comercio y las inversiones de América del Sur.

Por qué la devaluación del real afecta a la Argentina

Brasil es el principal socio comercial de Argentina, por lo que las variaciones de su moneda y las perspectivas de su economía tienen consecuencias directas sobre distintos sectores productivos nacionales.

Cuando el real brasileño pierde valor frente al dólar, los productos fabricados en Brasil se vuelven relativamente más baratos en el mercado internacional, lo que puede afectar la competitividad de las exportaciones argentinas.

Esta situación representa un desafío para sectores como la industria automotriz, la producción agropecuaria y otras actividades que compiten comercialmente con empresas brasileñas.

También podría tener consecuencias sobre el turismo y el intercambio comercial entre ambos países, dependiendo de la evolución de los tipos de cambio y de las medidas económicas que adopte Brasil.

El Banco Central no compró dólares, pero aumentaron las reservas

En medio de la tensión cambiaria, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) no realizó compras de divisas en el mercado oficial, interrumpiendo una racha de jornadas con adquisiciones de dólares.

Sin embargo, las reservas internacionales brutas registraron un incremento de 278 millones de dólares y alcanzaron los USD 50.481 millones, su nivel más alto desde el 10 de septiembre.

La autoridad monetaria mantuvo el esquema de bandas cambiarias, cuyo límite superior se ubicó en $1.946,73, por encima de la cotización registrada por el dólar mayorista.

De esta manera, la jornada financiera posterior al balotaje brasileño dejó un escenario de mayor volatilidad para Argentina, con presión sobre el dólar, retrocesos en acciones y bonos y un fuerte incremento del riesgo país.

Los inversores seguirán atentos a las primeras definiciones económicas del nuevo mandato de Lula y a la evolución del real brasileño, dos factores que podrían continuar influyendo sobre los mercados argentinos durante las próximas semanas.

Los mercados financieros argentinos atravesaron este lunes una jornada de fuertes turbulencias como consecuencia del resultado del balotaje presidencial en Brasil, donde Luiz Inácio Lula da Silva consiguió la reelección frente a Flávio Bolsonaro.

El resultado electoral provocó una importante reacción en los mercados brasileños, que rápidamente se trasladó a los activos argentinos. En ese contexto, el dólar alcanzó nuevos valores récord, el riesgo país subió a 765 puntos básicos y las acciones y los bonos cerraron con fuertes caídas.

La incertidumbre sobre el futuro económico de Brasil, principal socio comercial de Argentina, generó una mayor cautela entre los inversores, que optaron por reducir su exposición a los activos financieros de la región.

El dólar oficial llegó a $1.560 y el blue alcanzó los $1.575

Uno de los principales efectos de la jornada se observó en el mercado cambiario argentino, donde el dólar volvió a subir y alcanzó nuevos máximos nominales.

La cotización oficial del Banco Nación avanzó $10 y cerró a $1.560 para la venta, mientras que el dólar mayorista aumentó $11,50 y finalizó en $1.541, acumulando siete jornadas consecutivas de incrementos.

En tanto, el dólar blue también registró una suba de $10 y se ubicó en $1.575.

Los tipos de cambio financieros acompañaron la tendencia alcista. El contado con liquidación (CCL) avanzó hasta aproximadamente $1.679, mientras que el dólar MEP se ubicó en torno a los $1.566.

Los movimientos se produjeron en medio de la fuerte depreciación del real brasileño, que perdió valor frente al dólar después de conocerse el resultado electoral.

El riesgo país alcanzó los 765 puntos, su nivel más alto en un año

La incertidumbre también se reflejó en el comportamiento de los títulos de deuda argentina.

Durante la jornada, el riesgo país elaborado por JP Morgan aumentó 57 unidades y alcanzó los 765 puntos básicos, su valor más elevado en aproximadamente un año.

En paralelo, los bonos soberanos argentinos denominados en dólares registraron importantes retrocesos, con una caída promedio del 2,1% en los títulos Globales.

El incremento del riesgo país refleja una mayor percepción de riesgo por parte de los inversores y puede dificultar las posibilidades de financiamiento internacional para Argentina.

Analistas financieros señalaron que la reacción estuvo vinculada tanto con el resultado de las elecciones brasileñas como con las preocupaciones sobre la situación económica argentina y las perspectivas para 2027.

Fuertes pérdidas en la Bolsa argentina y en Wall Street

Las acciones de empresas argentinas también resultaron afectadas por el impacto regional del triunfo electoral de Lula.

El índice MSCI Merval de la Bolsa de Buenos Aires cayó un 3% y se ubicó en 99.227 puntos, en una jornada marcada por las ventas de activos financieros.

En Wall Street, los papeles de compañías argentinas registraron pérdidas importantes, especialmente entre las empresas con mayor exposición al mercado brasileño.

Uno de los casos más destacados fue Mercado Libre, cuyas acciones retrocedieron un 7,8%, mientras que los títulos de entidades bancarias argentinas llegaron a perder hasta un 8% medidos en dólares.

Las bajas estuvieron relacionadas con la reacción negativa de los mercados ante el resultado electoral y las dudas sobre las políticas económicas que podría implementar el Gobierno brasileño durante su próximo mandato.

La Bolsa de Brasil se desplomó y el real sufrió una fuerte devaluación

El epicentro de las turbulencias financieras estuvo en Brasil, donde los inversores reaccionaron negativamente a la victoria de Lula.

El índice Bovespa de la Bolsa de San Pablo registró una caída del 13,9%, mientras que el real brasileño sufrió una importante depreciación frente al dólar estadounidense.

Durante las primeras operaciones, la moneda norteamericana llegó a negociarse a 5,60 reales, para posteriormente ubicarse en torno a los 5,41 reales, con una suba cercana al 9% durante la jornada.

El comportamiento de los mercados reflejó que una parte importante de los inversores esperaba un resultado electoral diferente, lo que provocó una rápida corrección en las cotizaciones.

La situación generó preocupación en otros países de la región debido al peso de Brasil en el comercio y las inversiones de América del Sur.

Por qué la devaluación del real afecta a la Argentina

Brasil es el principal socio comercial de Argentina, por lo que las variaciones de su moneda y las perspectivas de su economía tienen consecuencias directas sobre distintos sectores productivos nacionales.

Cuando el real brasileño pierde valor frente al dólar, los productos fabricados en Brasil se vuelven relativamente más baratos en el mercado internacional, lo que puede afectar la competitividad de las exportaciones argentinas.

Esta situación representa un desafío para sectores como la industria automotriz, la producción agropecuaria y otras actividades que compiten comercialmente con empresas brasileñas.

También podría tener consecuencias sobre el turismo y el intercambio comercial entre ambos países, dependiendo de la evolución de los tipos de cambio y de las medidas económicas que adopte Brasil.

El Banco Central no compró dólares, pero aumentaron las reservas

En medio de la tensión cambiaria, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) no realizó compras de divisas en el mercado oficial, interrumpiendo una racha de jornadas con adquisiciones de dólares.

Sin embargo, las reservas internacionales brutas registraron un incremento de 278 millones de dólares y alcanzaron los USD 50.481 millones, su nivel más alto desde el 10 de septiembre.

La autoridad monetaria mantuvo el esquema de bandas cambiarias, cuyo límite superior se ubicó en $1.946,73, por encima de la cotización registrada por el dólar mayorista.

De esta manera, la jornada financiera posterior al balotaje brasileño dejó un escenario de mayor volatilidad para Argentina, con presión sobre el dólar, retrocesos en acciones y bonos y un fuerte incremento del riesgo país.

Los inversores seguirán atentos a las primeras definiciones económicas del nuevo mandato de Lula y a la evolución del real brasileño, dos factores que podrían continuar influyendo sobre los mercados argentinos durante las próximas semanas.