Las cámaras captaron a un hombre que prendió fuego un mayorista en pleno centro y buscan identificarlo

Agostina, empleada del comercio, relató a Noticiero 7 cómo ocurrió el episodio durante la noche del sábado. El hecho se registró en un local de calle 24 de Septiembre, entre Urquiza y 9 de Julio, donde el sospechoso habría arrojado combustible antes de iniciar el fuego.

Hoy 23:00

Un incendio intencional provocó preocupación en un comercio mayorista del centro de la ciudad Capital durante la noche del sábado. El hecho ocurrió en Bella Shop, ubicado sobre calle 24 de Septiembre, entre Urquiza y 9 de Julio, donde un hombre encapuchado habría iniciado el fuego en el acceso al local, que se encontraba cerrado.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Agostina, empleada del comercio, explicó que, al revisar las cámaras de seguridad, observaron cómo el sospechoso llegó desde calle Urquiza, aparentemente mientras utilizaba su teléfono celular. Luego se sentó frente al negocio, sacó una botella y comenzó a arrojar un líquido que sería combustible. “Se sienta y empieza a tirar nafta. Y entonces, ponele que pasan dos minutos, y prende un fuego”, relató.

Según su testimonio, el hombre también habría grabado la secuencia con su teléfono. La empleada señaló que no logran comprender por qué ocurrió el episodio, ya que, según aseguró, no tuvieron inconvenientes con sus clientes. “No saben el por qué, porque nosotros no tenemos ningún problema con ningún cliente”, expresó.

Agostina también manifestó su preocupación por la magnitud de las llamas, que se pueden observar en las imágenes de seguridad. Según explicó, el fuego no llegó a propagarse hacia el otro lado de la puerta, donde podría haber alcanzado una cortina y provocado daños mayores. Además, reconoció que la situación generó incertidumbre entre los trabajadores ante la posibilidad de que el comercio tuviera que permanecer cerrado. “Yo estoy hace dos años, y la verdad, la primera vez que he pasado estas cosas”, señaló.

Sobre las características del sospechoso, indicó que no se logra distinguir su rostro porque llevaba la cabeza cubierta con una capucha y gran parte de la cara tapada. Las imágenes ya fueron compartidas y los investigadores también consultaron a vecinos para determinar si alguien había visto al hombre llegar en una motocicleta u otro vehículo que permita obtener datos para identificarlo.

El hecho es investigado para establecer quién inició el fuego y cuáles fueron sus motivos. En su testimonio para Noticiero 7, Agostina insistió en que lo que más desconcierta a los trabajadores es no conocer la razón del ataque y expresó su deseo de que se pueda identificar al responsable.