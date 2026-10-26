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SANTIAGO DEL ESTERO | 26 OCT 2026 | 22º
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EN VIVO I Instituto, ya clasificado recibe a Deportivo Riestra con la mira puesta en la Anual

La Gloria, que ya aseguró su clasificación a los playoffs, buscará mantenerse como líder de la Zona A. El Malevo necesita sumar para alejarse del descenso y seguir soñando con los octavos de final.

Hoy 21:56

Instituto y Deportivo Riestra se enfrentarán este lunes desde las 21.15 en el estadio Monumental Presidente Perón de Córdoba, por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026. El conjunto cordobés intentará prolongar su gran presente, mientras que la visita afrontará un compromiso fundamental en su lucha por la permanencia.

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