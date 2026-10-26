Norma Fuentes habilitó una nueva obra de pavimentación en el barrio Reconquista

La intendente dejó inaugurados más de 300 metros de pavimento sobre la calle Martín Fierro, que permitirán mejorar la conexión con la Costanera Sur. Los trabajos fueron ejecutados íntegramente con recursos municipales.

Hoy 21:48

La intendente de la Capital, Norma Fuentes, encabezó la habilitación de una nueva obra de pavimentación en el barrio Reconquista, que permitirá mejorar la circulación vehicular y fortalecer la conectividad de este sector de la ciudad con la Costanera Sur.

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Acompañada por el secretario de Coordinación, Mario Benavente, la jefa comunal recorrió el tramo recientemente pavimentado de la calle Martín Fierro, junto a vecinos y representantes de instituciones de la zona, quienes destacaron la importancia de los trabajos para la comunidad.

La intervención comprende más de 300 metros lineales de pavimento, desde la calle 406 hasta la colectora de la Costanera Sur, e incluye la ejecución de la bocacalle en la intersección con esta última arteria.

Además de facilitar el tránsito, las mejoras permitirán optimizar el escurrimiento de las aguas pluviales y brindar mejores condiciones de seguridad y accesibilidad a quienes circulan diariamente por el sector.

Una obra realizada íntegramente con recursos municipales

Durante la habilitación, Fuentes destacó que los trabajos fueron ejecutados en su totalidad con fondos, personal, herramientas y hormigón producido en la planta municipal.

La intendente remarcó que esta modalidad de trabajo permite aprovechar la capacidad operativa de la comuna para concretar intervenciones de infraestructura en distintos barrios de la Capital.

En ese sentido, sostuvo que las obras públicas representan una herramienta fundamental para responder a las necesidades de los vecinos y mejorar sus condiciones de vida.

“Debemos seguir trabajando articuladamente con los vecinos de cada barrio para concretar sus demandas, entendiendo que el Estado tiene la responsabilidad de impulsar obras públicas que mejoren la vida cotidiana de cada persona que circula por el sector”, expresó Fuentes.

Prevén nuevas mejoras en iluminación, arbolado y seguridad vial

La jefa comunal también adelantó que el municipio tiene previsto continuar con intervenciones complementarias en el barrio Reconquista, destinadas a mejorar el entorno urbano y la seguridad de quienes transitan por la zona.

Entre las próximas acciones se encuentran la ampliación de cordones cuneta, la incorporación de arbolado, mejoras en el sistema de iluminación pública y la instalación de reductores de velocidad.

Estas tareas buscarán complementar la pavimentación recientemente habilitada y contribuir a una circulación más ordenada y segura.

Los vecinos presentes destacaron la importancia de contar con una calle pavimentada que facilite el acceso a la Costanera Sur y mejore los desplazamientos cotidianos.

De esta manera, la Municipalidad de la Capital continúa avanzando con obras de infraestructura urbana destinadas a fortalecer la conectividad entre los barrios y mejorar las condiciones de transitabilidad en distintos sectores de Santiago del Estero.