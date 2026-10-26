La Municipalidad inaugurará este martes la remodelación integral del camping Las Casuarinas

El espacio recreativo contará con piscinas, quinchos equipados, sectores de acampe, canchas deportivas y juegos infantiles, entre otras instalaciones destinadas al disfrute de las familias.

Hoy 21:43

La Municipalidad de la Capital inaugurará este martes 27, a las 19, las obras de remodelación integral del camping Las Casuarinas, un espacio recreativo y de esparcimiento que fue puesto en valor para ofrecer nuevas instalaciones y servicios destinados a la recreación, el descanso, el deporte y el encuentro familiar.

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Entre las principales mejoras, se destaca la construcción de un acceso destinado al control, la seguridad y la administración.

También se habilitarán baños, vestuarios y un sector de piscinas cercadas, que incluye una pileta infantil con juegos de agua y otra de mayor profundidad.

El camping cuenta, además, con una amplia zona de acampe, con capacidad estimada para entre 180 y 200 carpas, estacionamiento para entre 20 y 30 vehículos y sectores de lavaderos. Asimismo, se incorporaron diez quinchos totalmente equipados, con asadores y áreas de preparación y lavado, para favorecer las reuniones familiares y sociales.

Asimismo, tendrá un salón climatizado con capacidad para 80 personas, cocina y depósito.

La obra contempló la creación de espacios destinados a la actividad física y la recreación, entre ellos, canchas de básquet 3x3, una plaza saludable con aparatos de gimnasia, juegos infantiles con superficie de caucho y playones para actividades lúdicas.