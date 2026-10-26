Silva Neder: “Santiago del Estero planifica su futuro con diálogo, previsión y compromiso de todos los sectores”

El vicegobernador valoró la planificación impulsada por el gobernador Elías Suárez en el Consejo Económico y Social, con una agenda de trabajo conjunto orientada a fortalecer la producción, atraer inversiones, generar empleo y consolidar el crecimiento de Santiago del Estero.

Hoy 21:42

El vicegobernador de Santiago del Estero, doctor Carlos Silva Neder, destacó la convocatoria al diálogo y la participación de los distintos sectores de la sociedad impulsadas por el gobernador Elías Miguel Suárez durante la reunión del Consejo Económico y Social, y ponderó la decisión de construir una agenda de desarrollo provincial con previsión, responsabilidad y objetivos compartidos.

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En ese sentido, resaltó la importancia de generar espacios de encuentro entre el Estado, el sector privado, las instituciones, los sectores productivos y los actores sociales, económicos y políticos, para integrar capacidades, identificar oportunidades y transformar las potencialidades de Santiago del Estero en inversiones, producción y empleo.

Señaló que la articulación público-privada constituye una herramienta fundamental para impulsar el crecimiento, fortalecer las economías regionales y promover un desarrollo territorial equilibrado.

Silva Neder valoró que los lineamientos presentados por el gobernador Suárez, con proyección hacia 2027 y 2028, expresen una planificación estratégica que combina el orden administrativo y el uso responsable de los recursos con políticas de infraestructura, educación, salud, vivienda, innovación tecnológica y fortalecimiento productivo.

Finalmente, el vicegobernador subrayó que el futuro de Santiago del Estero requiere el compromiso de todos los sectores y la consolidación de una agenda común que trascienda los intereses particulares.

En esa línea, ponderó la convocatoria del gobernador a convertir el diálogo en acciones concretas, las inversiones en oportunidades y el trabajo conjunto en mejores condiciones de vida para la población, con el propósito de dar continuidad al crecimiento y al desarrollo provincial.