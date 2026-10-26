Elías Suárez anunció un plan de obras para 2027: 2000 viviendas sociales, 1500 tipo IPVU y mejoras en más de mil kilómetros de caminos

Durante la reunión del Consejo Económico y Social, el gobernador presentó un plan estratégico para 2027 y parte de 2028. Anunció obras hídricas que beneficiarían a más de 72.000 personas, inversiones en energía renovable y medidas para impulsar la producción y el empleo. Además, confirmó que enviará a la Legislatura el Presupuesto 2027 y una modificación de la Ley de Promoción Industrial.

Hoy 21:10

El gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez, encabezó este lunes una nueva reunión plenaria del Consejo Económico y Social en el Centro de Convenciones Fórum, donde presentó un ambicioso plan estratégico para 2027 y parte de 2028, que contempla obras de infraestructura, construcción de viviendas, inversiones energéticas y medidas para fortalecer la producción y el empleo.

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Durante su discurso, el mandatario provincial anunció la construcción de 3.500 viviendas, intervenciones en cerca de 1.430 kilómetros de caminos y obras hídricas que beneficiarán a unas 72.400 personas. Además, adelantó que enviará a la Legislatura el proyecto de Presupuesto 2027 y una modificación de la Ley de Promoción Industrial.

“Las dificultades del contexto no nos deben paralizar. Debemos aferrarnos a nuestras fortalezas y redoblar los esfuerzos”, expresó Suárez, al referirse al complejo escenario económico nacional y a los desafíos que enfrenta Santiago del Estero.

Un plan estratégico para 2027 y 2028

El gobernador explicó que las medidas anunciadas forman parte de un programa de infraestructura y desarrollo productivo que buscará impulsar la actividad económica, generar empleo y mejorar la calidad de vida de los santiagueños.

En ese sentido, sostuvo que la provincia continuará priorizando el equilibrio presupuestario y la administración eficiente de los recursos públicos, sin dejar de lado las inversiones consideradas estratégicas.

“Vamos a cuidar el orden administrativo, la prolijidad en la gestión, valorando cada gasto y cada inversión, cuidando y defendiendo los recursos y priorizando el equilibrio presupuestario”, afirmó.

Asimismo, aseguró que el Gobierno provincial continuará invirtiendo en proyectos capaces de generar desarrollo y empleo, pese a las restricciones económicas que afectan a las administraciones provinciales.

Uno de los anuncios más importantes estuvo relacionado con la política habitacional. Suárez confirmó que durante 2027 se proyecta la construcción de 2.000 nuevos módulos habitacionales del programa de viviendas sociales y otras 1.500 viviendas tipo IPVU, financiadas con recursos provinciales.

Según explicó, estas iniciativas estarán destinadas a familias santiagueñas, con prioridad para aquellas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.

El mandatario destacó que el programa tendrá también un impacto directo sobre la actividad económica, ya que se estima que permitirá generar alrededor de 5.200 puestos de trabajo directos e indirectos, entre trabajadores de la UOCRA, cooperativas, organizaciones no gubernamentales y otras entidades de la sociedad civil.

Obras en 1.430 kilómetros de caminos del interior provincial

En materia de infraestructura vial, el gobernador anunció un programa para mejorar la conectividad de las localidades del interior durante 2027 y parte de 2028.

El proyecto contempla la intervención en cerca de 1.430 kilómetros de caminos secundarios y terciarios, considerados estratégicos para vincular comunidades con rutas provinciales y nacionales.

La planificación fue desarrollada junto con el Consejo de Ingenieros, profesionales de Vialidad provincial y especialistas de la Universidad Nacional de Santiago del Estero.

Suárez explicó que las obras permitirán mejorar el traslado de la producción, el comercio y el acceso de las familias a establecimientos educativos y centros de salud.

Además, señaló que los trabajos generarían más de 1.000 puestos de empleo directos e indirectos durante su ejecución, con intervenciones previstas en todos los departamentos de la provincia.

Obras hídricas para beneficiar a más de 72.000 santiagueños

Otro de los ejes centrales del discurso estuvo relacionado con el acceso al agua potable, especialmente en localidades del interior que presentan mayores necesidades.

El gobernador anunció la continuidad de perforaciones, plantas potabilizadoras y acueductos, además de la finalización de obras actualmente en ejecución.

Entre las localidades mencionadas se encuentran Villa Unión, Hoyón, Juanillo, Los Véliz, Chaupi Pozo, Los Díaz, Chilca Juliana, Caspi Corral, Monte Quemado y Ahí Veremos.

También adelantó nuevas intervenciones para 2027 en Villa Atamisqui, Medellín, Casares, Cardón Esquina, Villa Figueroa, Totorilla, Lote 2, La Cañada y Libertad.

A estas iniciativas se sumarán los acueductos del oeste y del sudeste provincial, obras vinculadas al río Salado y al sistema de abastecimiento del Canal de Dios.

De acuerdo con las proyecciones oficiales, el conjunto de estas obras permitirá mejorar el acceso al agua potable y segura para aproximadamente 72.400 personas.

También se prevén defensas, bordos de contención, limpieza de canales y trabajos de alcantarillado, especialmente en sectores de los bajos submeridionales.

Energía solar para reducir costos y acompañar a las familias

En materia energética, Suárez anunció que la provincia avanzará en la construcción y desarrollo de plantas de generación de energía solar, con el objetivo de reducir costos y mejorar la eficiencia del consumo eléctrico.

El mandatario explicó que la producción de energía renovable permitirá disminuir el gasto energético de los edificios públicos y utilizar esos ahorros para sostener políticas de acompañamiento a las familias santiagueñas durante los meses de mayor demanda.

De esta manera, el Gobierno provincial buscará fortalecer su capacidad de generación energética y mantener las medidas de asistencia al consumo domiciliario implementadas durante los períodos estivales.

Enviará a Diputados una nueva Ley de Promoción Industrial

El gobernador confirmó que en los próximos días enviará a la Cámara de Diputados el proyecto de modificación de la Ley de Promoción Industrial, junto con el Presupuesto provincial 2027.

La iniciativa buscará actualizar los incentivos destinados a empresas y emprendedores que decidan invertir en Santiago del Estero.

Entre los sectores prioritarios se encuentran la industrialización de materias primas agropecuarias, el agregado de valor a las cadenas productivas, la incorporación de energías renovables y el desarrollo de industrias tecnológicas vinculadas con la economía del conocimiento.

“Queremos que quienes decidan invertir en Santiago del Estero encuentren un Estado que acompaña a quienes producen, con beneficios para las inversiones estratégicas e incentivos para el desarrollo”, manifestó.

En ese marco, destacó el potencial agropecuario provincial y señaló que Santiago del Estero alcanzó una producción de 440.000 toneladas de algodón, cerca de cinco millones de toneladas de soja y más de cuatro millones de toneladas de maíz.

También resaltó el crecimiento de la actividad ganadera y sostuvo que el desafío será avanzar en la industrialización de esa producción para generar mayor valor agregado y nuevas fuentes laborales.

Más agencias para acompañar a 9.000 productores

Suárez anunció que el Gobierno provincial ampliará las Agencias de Desarrollo Territorial, que actualmente funcionan en doce localidades del interior.

El objetivo será alcanzar un total de diecinueve agencias, destinadas a brindar asistencia a más de 9.000 productores familiares santiagueños.

Además, confirmó la continuidad de las líneas de financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI), destinadas a fortalecer proyectos productivos y emprendimientos privados.

Durante su exposición, recordó que mediante estas herramientas ya fueron aprobados créditos por 4.452 millones de pesos.

Educación, capacitación y nuevas tecnologías

En el área educativa, el gobernador ratificó la continuidad del programa Santiago Crece con Vos, que actualmente alcanza a más de 6.200 jóvenes en 28 localidades mediante 61 cursos vinculados con la tecnología, la industria y los oficios.

Para 2027, anunció que se buscará profundizar esta iniciativa, incorporar nuevas salas de tres años y desarrollar Nodos Tecnológicos de Desarrollo Educativo.

También planteó avanzar en la ampliación progresiva de la educación secundaria mediada por tecnología, especialmente en comunidades rurales y zonas con población dispersa.

En materia sanitaria, confirmó que se pondrá en marcha una red integrada de salud con teleconsultas, destinada a ampliar la cobertura médica y facilitar diagnósticos más rápidos en diferentes puntos de la provincia.

Modernización del Estado e incorporación de inteligencia artificial

Suárez aseguró que 2027 será un año importante para avanzar en la transformación digital de la administración pública provincial.

En ese sentido, anunció medidas de modernización en áreas como administración tributaria, catastro, Registro de la Propiedad, salud pública y gestión de municipios y comisiones municipales.

El plan contempla la incorporación de inteligencia artificial y nuevas herramientas tecnológicas para mejorar la planificación, optimizar recursos, fortalecer la transparencia y facilitar el acceso de los ciudadanos a los servicios estatales.

Defensa del salario y balance de gestión

Durante su intervención, el mandatario también realizó un balance de las políticas implementadas durante 2026.

Entre ellas, destacó el incremento del 42,4% al salario básico de los trabajadores de la administración pública y el programa de bonos dispuesto para este año.

Asimismo, mencionó los avances en materia educativa, entre ellos los concursos para la designación de 337 cargos directivos, y valoró la articulación con universidades, colegios profesionales y sectores productivos.

El gobernador recordó que el 26 de octubre de 2025 los santiagueños respaldaron en las urnas el proyecto político provincial y sostuvo que ese acompañamiento representa una responsabilidad para su gestión.

También hizo referencia a la paralización de la obra pública nacional, la reducción de transferencias y otros recortes que, según expresó, modificaron las condiciones en las que las provincias deben sostener sus servicios e inversiones.

“Las dificultades del contexto no nos deben paralizar”

En el tramo final de su discurso, Suárez convocó a los distintos sectores económicos, sociales y políticos a trabajar de manera conjunta para concretar los objetivos planteados.

“Santiago del Estero y los santiagueños, decididamente y con determinación, asumiremos el desafío histórico que nos corresponde”, expresó.

Finalmente, remarcó la necesidad de aprovechar las capacidades productivas de la provincia para atraer inversiones y generar oportunidades laborales.

“A los actores económicos, sociales y políticos les proponemos una tarea compartida: transformar capacidades en inversiones, inversiones en trabajo y trabajo para mejorar la calidad de vida de los santiagueños”, concluyó.