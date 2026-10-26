Sergio Massa pidió que Milei reconozca el triunfo de Lula y llamó a normalizar el vínculo con Brasil

El dirigente destacó la importancia de restablecer las relaciones bilaterales y consideró que el peronismo tiene aprendizajes por tomar de la construcción política del mandatario brasileño, quien logró reunir a sectores de distintas orientaciones ideológicas.

Hoy 21:22

Sergio Massa sostuvo que el presidente Javier Milei debe reconocer la victoria electoral de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil y avanzar en la normalización de las relaciones entre ambos países. Además, destacó la importancia del resultado para la región y planteó que el peronismo puede tomar enseñanzas de la estrategia política que permitió al mandatario brasileño conseguir la reelección.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Lo primero y tal vez lo más importante es que el presidente Milei tiene que reconocer el triunfo de Lula”, afirmó Massa, quien consideró que aceptar el resultado electoral implica reconocer la legitimidad de un dirigente elegido por el voto popular, más allá de las diferencias ideológicas. En ese sentido, sostuvo que Lula representa una figura central en la historia política latinoamericana.

El exministro de Economía calificó como “fundamental” que la Argentina normalice su relación con Brasil, tanto por los intercambios comerciales como por los vínculos construidos durante las últimas cuatro décadas a partir del proceso de integración regional y la creación del Mercosur. También advirtió sobre las consecuencias de los enfrentamientos entre gobiernos y señaló que “los jefes de Estado no deben involucrarse en otros Estados y mucho menos con agravios y con insultos”.

En cuanto al impacto político de la elección, Massa describió la victoria de Lula como “una bocanada de ánimo, de aire fresco, de alegría” y “una inyección emocional importante” para el peronismo. Además, destacó que el Partido de los Trabajadores (PT) representa una parte de una coalición más amplia, integrada también por sectores de centro y centroderecha, y resaltó la capacidad de mantener la unidad pese a las diferencias.

“Esa dinámica del respeto, de mantenerte unido en el respeto a la diferencia es algo que acá hasta ahora no se logró y requiere de liderazgos comprensivos y no de liderazgos hegemónicos”, analizó. En esa línea, valoró la estrategia de campaña de Lula, con énfasis en la defensa de la industria brasileña, los derechos laborales y la participación de los jóvenes y las mujeres. También lo definió como “el Perón de este siglo”, al destacar su peso político y su influencia en los movimientos populares de la región.