Estafas con criptomonedas en Salta generan reclamos de justicia

Las recientes condenas por estafas con criptomonedas en Salta han generado un fuerte reclamo de justicia entre las víctimas afectadas, quienes cuestionan la falta de reparación económica tras la sentencia.

Hoy 01:16

El pasado lunes se conoció la sentencia contra Nicolás Mendioroz Juncosa, quien fue condenado a dos años de prisión condicional por tres delitos de estafa relacionados con criptomonedas. Este caso ha suscitado un gran interés en la comunidad, especialmente entre aquellos que han sido afectados por las estafas, que superan los 160 mil dólares en total.

El juicio se desarrolló mediante un acuerdo abreviado, donde el acusado reconoció su responsabilidad en los delitos. No obstante, las víctimas han expresado su decepción por la resolución judicial, ya que no contempla una reparación económica por los daños sufridos. Un afectado, en diálogo con El Tribuno, manifestó: "Es un sinsabor... hay como una ausencia del delito, pero no hay una reparación del daño causado".

La falta de una condena efectiva que implique el encarcelamiento del condenado ha generado cuestionamientos sobre el mensaje que se envía a posibles estafadores. El afectado añadió: "¿No sienta un precedente para el resto de las personas que se dediquen a este tipo de estafas?". Este interrogante resuena en un contexto donde la confianza en las inversiones en criptomonedas se ve vulnerada.

Mendioroz Juncosa fue acusado de estafar a tres inversores que, atraídos por la promesa de ganancias mensuales del 10%, decidieron invertir en su esquema. "La verdad es que decepciona, porque causó daño, no va preso y no devuelve la plata", lamentó uno de los afectados. Esta situación ha llevado a las víctimas a explorar opciones legales adicionales, buscando acciones a través de la vía civil para recuperar sus inversiones.

El proceso judicial hasta el momento ha sido largo y complicado, y los afectados ahora se enfrentan al reto de determinar si existen bienes del condenado que puedan ser utilizados para compensar sus pérdidas. "Lo que nos va a quedar es ir por la vía civil", afirmó uno de los damnificados, quien también subrayó que no solo buscan recuperar el capital perdido, sino también los intereses y daños ocasionados.

Además de las pérdidas económicas, el impacto emocional ha sido significativo. Uno de los perjudicados recordó que Mendioroz era un amigo cercano, lo que hizo que la traición fuera aún más dolorosa. "Estamos hablando de una mala persona. Eso es lo que tiene que saber la gente", expresó con pesar, al referirse a la confianza que había depositado en él.

A pesar de la decepción por la falta de justicia tangible, los afectados siguen luchando por sus derechos. "Hagan las denuncias, muévanse. Nosotros estuvimos cuatro años para que se dé esto", instó uno de los perjudicados, enfatizando la importancia de que otros también se presenten ante la Justicia para reclamar lo que les corresponde. La búsqueda de justicia continúa, impulsada por la esperanza de que, en algún momento, se logre recuperar lo perdido.