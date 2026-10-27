Avanza la búsqueda de Raúl Moyano en el cerro Ñuñorco de Tucumán

La búsqueda del docente Raúl Moyano en el cerro Ñuñorco continúa, a pesar de las adversas condiciones climáticas que complican las operaciones de rescate.

Hoy 01:10

La búsqueda del senderista Raúl Moyano en el cerro Ñuñorco de Tucumán está en marcha, pero las condiciones climáticas han dificultado los esfuerzos de rescate en los últimos días. El frío, la lluvia y la neblina han sido factores complicadores, y se ha reportado caída de nieve en la cima de la montaña.

En una conversación reciente con LV12 Web, Hernán Parajón, presidente de la Fundación Cumbres Andinas, proporcionó detalles sobre las operaciones actuales. Actualmente, se está utilizando un helicóptero para facilitar el acceso a áreas difíciles y se ha desplegado personal del Cuerpo Especial de Rescate y Operaciones de Tucumán, junto a Bomberos de Monteros y Gendarmería Nacional.

Las operaciones también incluyen el uso de drones, que están realizando reconocimientos en sectores de aproximadamente 2.600 metros de altura. "Se están revisando quebradas que bajan hacia el sureste. El clima está inestable", comentó Parajón, reflejando la situación complicada que enfrentan las autoridades.

El comisario Mariano Domínguez, director general de Fuerzas Especiales, destacó que los Bomberos de Monteros están llevando a cabo rastrillajes en la zona de El Aluvión, un área que comienza en la ruta 307. Se ha coordinado con la policía de Mendoza, que ha enviado una brigada especializada en búsqueda y rescate en alta montaña, que se integrará a los esfuerzos del Grupo CERO de Gendarmería Nacional y otros organismos.

Domínguez explicó que se han realizado rastrillajes desde el filo que baja del apeadero militar, donde la vegetación densa y las quebradas presentan desafíos adicionales. El personal del Grupo CERO está utilizando cuerdas y técnicas de rapel para acceder a áreas inhóspitas donde se cree que podría estar Moyano.

A pesar de las difíciles condiciones, el comisario afirmó que continúa el trabajo de búsqueda. "El clima no está favoreciendo para nada, está muy inestable, los senderos están barrosos y en la cumbre está nevando, pero no obstante se continúan con los operativos", agregó.

Se espera que las condiciones climáticas mejoren en los próximos días. "De acuerdo a los pronósticos, se prevé que el día martes y miércoles el clima mejore y sea más favorable para los rescatistas", concluyó Domínguez, manteniendo la esperanza en la búsqueda de Raúl Moyano.