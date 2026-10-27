Dos personas fallecen en accidentes viales en Jujuy durante el fin de semana

Durante el fin de semana, Jujuy registró dos muertes en accidentes viales, además de numerosas infracciones relacionadas con la seguridad en el tránsito.

Hoy 02:44

Según el informe emitido por la Dirección de Controles de Tránsito y Seguridad Vial, se labraron un total de 826 actas por falta de documentación o el vencimiento de licencias durante el fin de semana. Este elevado número de infracciones pone de manifiesto la necesidad de una mayor concienciación sobre la importancia de la documentación vehicular y el respeto a las normativas vigentes.

Además de las actas mencionadas, se registraron 57 multas por alcoholemia, lo que refleja un serio problema de conducta irresponsable al volante. La combinación de documentación inadecuada y el consumo de alcohol se traduce en un aumento de los siniestros viales, poniendo en riesgo la vida de los ciudadanos.

En este contexto, se informaron dos trágicas muertes en diferentes accidentes ocurridos en la provincia de Jujuy. Uno de los siniestros más lamentables tuvo lugar en Maimará, donde un joven de 17 años perdió la vida al conducir una camioneta por la Ruta Nacional N° 9. Este incidente, ocurrido durante la madrugada del domingo, resalta la vulnerabilidad de los jóvenes conductores ante situaciones de riesgo.

El otro accidente fatal se produjo el viernes en San Pedro de Jujuy. Un motociclista de 20 años, identificado como Matías Mariscal, falleció tras colisionar con una camioneta en el cruce de las rutas provinciales N° 1 y 41. Este trágico evento tuvo lugar a la altura de la localidad de San Lucas, en el departamento San Pedro, y pone de relieve la importancia de la seguridad vial en las carreteras de la región.

Las autoridades locales han instado a los conductores a extremar las precauciones y a respetar las normas de tránsito para evitar la repetición de tales tragedias. La combinación de un mayor control y la educación vial son elementos clave para reducir la cantidad de accidentes fatales en las carreteras.

Es fundamental que la población tome conciencia sobre la responsabilidad que implica conducir un vehículo. La falta de atención y el incumplimiento de las normativas pueden tener consecuencias fatales, como se ha evidenciado en estos recientes incidentes. Las autoridades están trabajando en campañas de prevención y concienciación para abordar esta problemática de manera efectiva.