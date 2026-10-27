"La devaluación del real disparó las consultas de argentinos para viajar a Brasil"

En su columna de este martes para Radio Panorama, el licenciado Osvaldo Granados analizó el impacto de la caída de la moneda brasileña en el turismo y los desafíos fiscales del país vecino.

Hoy 08:23

Tras la reelección de Lula como presidente de Brasil, la devaluación del real brasileño, que llegó al 13%, comenzó a impactar en los planes de los argentinos que piensan viajar durante el verano. Así lo señaló el licenciado Osvaldo Granados en su columna de este martes para Radio Panorama, donde destacó el fuerte aumento de las consultas para vacacionar en el vecino país.

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“Ayer subieron un 40% los pedidos de pasajes a Brasil para enero” y también las consultas para alquilar departamentos en distintos destinos del país, comentó el periodista económico.

Según explicó, la depreciación de la moneda brasileña hace que vacacionar en ese país resulte más económico para los argentinos. Sin embargo, advirtió que Brasil enfrenta importantes desafíos económicos y políticos.

Granados mencionó el déficit fiscal como uno de los principales problemas que deberá corregir el Gobierno brasileño. El ajuste necesario, señaló, representa una suma importante y requerirá acuerdos con el Congreso, donde la mayoría no responde al bolsonarismo, sino que se ubica en posiciones de centro.

“Nada va a ser fácil”, resumió al referirse a las dificultades que enfrenta el país.

Flávio Bolsonaro, en Misiones

Otro de los temas abordados por Granados fue la situación de Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, quien se encuentra preso. Según comentó el periodista, la noticia de la mañana era que Flávio estaba en la provincia de Misiones y pretendía tomar un avión rumbo a Estados Unidos.

Granados mencionó versiones sobre dos pasajeros que habrían subido en Misiones y señaló que, hasta ese momento, no se permitía la salida del vuelo.

En ese contexto, cuestionó las medidas judiciales que, a su entender, se utilizan para perjudicar a los adversarios políticos. Como ejemplo, mencionó la decisión de quitarle el pasaporte a Bolsonaro cuando visitaba a su padre en la cárcel.

“Usan la Justicia para castigar al adversario”, sostuvo, y consideró excesiva esa medida.