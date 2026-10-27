El empleo formal acumula 14 meses de caída y el salario mínimo está en su nivel más bajo en más de dos décadas

Un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA-Conicet advirtió que en el último año se perdieron 155.000 puestos de trabajo registrados. Además, el salario mínimo real cayó 40,8% desde noviembre de 2023.

Hoy 08:23

El mercado laboral formal en la Argentina volvió a mostrar señales de debilidad durante el segundo semestre del año, con una nueva caída del empleo registrado y un salario mínimo que alcanzó su nivel real más bajo desde junio de 2003.

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Los datos surgen del último informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), dependiente de la UBA y el Conicet.

De acuerdo con el estudio, el empleo asalariado formal total cayó 1,5% interanual en julio, lo que equivale a una pérdida de 155.000 puestos de trabajo en los últimos doce meses. Frente a noviembre de 2023, la contracción acumulada asciende al 3,6%, con alrededor de 370.000 empleos menos.

El sector privado, el más golpeado

En julio, el empleo asalariado formal privado se redujo en 12.700 puestos, una baja mensual del 0,2%, y acumuló así su decimocuarto mes consecutivo de contracción.

Desde noviembre de 2023, el sector privado perdió 266.000 puestos de trabajo, una caída del 4,2%, que llevó la cantidad de empleados registrados a niveles similares a los de mayo de 2014.

Entre los sectores más afectados aparecen la Construcción, la Intermediación Financiera, el Transporte, el Comercio, Hoteles y Restaurantes y la Industria.

En términos absolutos, el Comercio perdió 3.800 puestos durante julio y la Industria otros 2.800. Este último sector acumula casi 95.000 empleos menos desde septiembre de 2023.

A nivel provincial, el empleo privado cayó en 17 jurisdicciones, creció en seis y se mantuvo estable en una. La provincia de Buenos Aires concentró el 66% de la pérdida total del mes, con 8.000 puestos menos.

El salario mínimo, en mínimos históricos

El informe también puso el foco en la evolución del Salario Mínimo, Vital y Móvil. En septiembre de 2026, el SMVM se ubicó en $383.800 nominales. Sin embargo, medido en términos reales, acumula una caída del 40,8% desde noviembre de 2023.

Según el reporte, ese nivel es inferior incluso al registrado durante la crisis de 2001 y representa el valor más bajo desde junio de 2003.

Además, el salario mínimo real se encuentra 67,1% por debajo de su máximo histórico, alcanzado en septiembre de 2011.

En cuanto a los salarios privados registrados, el Índice de Salarios del Indec mostró en agosto una mejora real mensual del 1,15%, aunque todavía se ubicó 2,3% por debajo de noviembre de 2023.

Los salarios públicos, por su parte, crecieron 0,6% real en agosto, pero continúan 15,3% por debajo de los niveles registrados al inicio de la actual gestión.