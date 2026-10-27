Halloween 2026 ya impulsa las ventas de juguetes: suben 30% frente al año pasado

La Cámara Argentina de la Industria del Juguete destacó el fuerte movimiento previo al 31 de octubre y señaló que los precios se mantienen en niveles similares a los de 2025.

Hoy 09:02

La temporada de Halloween 2026 ya registra un crecimiento del 30% en unidades vendidas respecto del año pasado y se consolida como una fecha comercial cada vez más importante para el sector juguetero.

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Así lo informó la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), que destacó además que los precios se mantienen en valores similares a los de 2025, un factor que favorece el movimiento de las ventas en la previa del 31 de octubre.

Entre los productos más buscados aparecen las calabazas porta golosinas, que se consiguen desde $2.500 en tamaño chico y hasta $4.000 en tamaño grande, mientras que las versiones tipo canasta parten desde $1.700.

También figuran entre los artículos más vendidos el maquillaje y la sangre artificial, con valores cercanos a los $1.900; las telarañas decorativas, desde $1.100; las vinchas, entre $1.700 y $5.500; y los sombreros de bruja, desde $900.

Según el relevamiento de la Cámara, con menos de $8.000 un chico puede armar una propuesta básica para Halloween con sombrero, maquillaje y una calabaza para salir a pedir golosinas.

El movimiento también se replica en las plataformas de comercio electrónico, donde los kits de telarañas con arañas, los sets de decoración con globos y las calabazas porta golosinas se ubican entre los productos más demandados.

“Halloween dejó de ser una costumbre importada para convertirse en una fecha propia del calendario comercial”, sostuvo Matías Furió, presidente de la CAIJ.

Desde la entidad remarcaron además que buena parte de los artículos de la temporada se fabrican en el país, entre ellos globos, caretas, calabazas carameleras, tridentes, hoces y vinchas.

A eso se suma la adaptación de líneas tradicionales por parte de algunas empresas jugueteras, que incorporaron muñecas, bebotes, maquillaje, vestuario y peinados temáticos vinculados a la celebración.

La Cámara también señaló que Halloween genera movimiento en centros comerciales, shoppings y clubes, donde se organizan concursos de disfraces, recorridos, decoración de vidrieras y distintas actividades para chicos.

Para el sector, la fecha ya funciona como una antesala de Navidad y Reyes, al tiempo que aporta dinamismo a un mes que tradicionalmente era de transición dentro del calendario comercial.