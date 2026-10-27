Entró en vigor una tregua entre Rusia y Ucrania en la ciudad ocupada de Oleshky

Ambos países anunciaron que respetarían el alto el fuego para permitir la llegada de ayuda humanitaria. La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, comunicó el acuerdo.

Hoy 09:42

Una tregua entre Rusia y Ucrania entró en vigor este martes para permitir la llegada de ayuda humanitaria a Oleshky, una ciudad ocupada por las fuerzas rusas en la región de Kherson, en el sur de Ucrania, donde los habitantes que permanecen bajo control de Moscú sufren hambre y falta de medicamentos. Ambos países anunciaron que respetarían el alto el fuego desde las 3:00, hora local, después de que la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, comunicara el acuerdo la semana pasada.

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El Ministerio de Defensa ruso confirmó que la tregua estaba vigente, mientras que el comisionado ucraniano para los Derechos Humanos, Dmytro Lubinets, aseguró que Kiev cumplía con los compromisos asumidos.

“En relación con los preparativos para una operación humanitaria en la zona de Oleshky, región de Kherson, las fuerzas rusas cesaron el fuego en el sector de Kherson e instauraron un ‘régimen de silencio’”, señaló el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram.

Lubinets, por su parte, afirmó que Ucrania respetaba las condiciones acordadas. “Las partes están cumpliendo los acuerdos que alcanzamos”, escribió el funcionario en Telegram.

El alto el fuego se limita a un área específica y busca facilitar la asistencia a los civiles que permanecen en la localidad, situada en la orilla sur del río Dniéper. Las fuerzas rusas tomaron el control de Oleshky en 2022, al comienzo de la invasión de Ucrania, y desde entonces la ciudad quedó atrapada en medio de los combates.

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Según estimaciones ucranianas y estadounidenses, la población pasó de unos 24.000 habitantes antes de la invasión rusa a alrededor de 2.000 en la actualidad, entre ellos hasta 50 niños.

Antiguos residentes que hablaron con AFP a principios de este año describieron una situación de extrema escasez. Según sus testimonios, quienes permanecieron en la ciudad padecen hambre, carecen de medicamentos y enfrentan dificultades para abandonar la zona.

Olga, una mujer que mantenía contacto con dos familias que todavía vivían en Oleshky, describió la falta de alimentos con una frase que reflejó la gravedad de la situación: “Se han olvidado de lo que es el pan. Se necesita harina para hacer pan, y ya ni siquiera queda harina”.

Los testimonios recogidos por AFP también señalaron que algunos habitantes se vieron obligados a cazar palomas o a subsistir con los alimentos que todavía podían obtener de sus jardines.

La ciudad sufrió daños importantes en 2023, cuando la destrucción de la presa de Kajovka provocó grandes inundaciones a lo largo del río Dniéper.

La operación humanitaria y las evacuaciones

Melania Trump anunció el acuerdo el viernes pasado y afirmó que había intervenido para facilitar la tregua. Según explicó, funcionarios civiles de Rusia y Ucrania visitarían a los residentes en sus hogares para determinar qué tipo de asistencia necesitaban.

“Los residentes que deseen evacuar recibirán apoyo coordinado y transporte hasta el destino que prefieran. Espero que algunos quieran ir a Rusia y otros a Ucrania”, declaró la primera dama estadounidense.

Sin embargo, ni Moscú, ni Kiev ni Washington precisaron quién supervisará el cumplimiento del alto el fuego. Tampoco divulgaron detalles sobre la operación humanitaria prevista para acompañar la tregua ni especificaron cuánto tiempo permanecerá vigente.

El Ministerio de Defensa ruso había anunciado el viernes que suspendería los ataques en el sector de Kherson durante el período establecido para el cese de las hostilidades. En esa oportunidad, citó al jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas, Valeri Guerásimov, quien señaló que se facilitaría el paso de un convoy humanitario.

“Para garantizar la seguridad de la población y la entrega de suministros humanitarios esenciales (...) se facilitará el paso seguro de un convoy humanitario hacia la localidad de Oleshky, en la región de Kherson”, afirmó el ministerio al reproducir las palabras del jefe militar.

La cuestión de las evacuaciones también generó diferencias entre ambas partes. Ucrania acusó a Rusia de impedir que los residentes abandonaran la localidad, una denuncia que Moscú rechazó.

La comisionada rusa para los Derechos Humanos, Yana Lantratova, sostuvo el lunes que la mayoría de las personas que deseaban marcharse ya lo habían hecho. Según afirmó, esas salidas se produjeron “por su propia voluntad”.

El Ejército ucraniano, en tanto, aseguró el viernes que haría todo lo posible para asistir a los habitantes de Oleshky y garantizar la seguridad de sus ciudadanos.

Las Fuerzas Armadas de Ucrania difundieron imágenes captadas por drones que muestran hileras de edificios de apartamentos vacíos, algunos de ellos quemados o parcialmente destruidos por los combates. Otros videos mostraron a las autoridades ucranianas el uso de drones para entregar alimentos y medicamentos a quienes permanecen en la ciudad.

El acceso de los medios internacionales a Oleshky continúa condicionado por la ocupación rusa. Las Fuerzas Armadas de Rusia no suelen permitir el ingreso de periodistas extranjeros a las zonas bajo su control, incluida esta localidad.