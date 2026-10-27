El Gobierno respondió al pedido de ATE sobre la salud de Javier Milei y el gremio calificó la contestación de evasiva

El sindicato había solicitado información sobre la aptitud psicofísica del Presidente. La respuesta oficial no incluyó estudios médicos y Rodolfo Aguiar reclamó que se presenten certificados que acrediten su estado de salud.

Hoy 09:03

El Gobierno nacional respondió formalmente al pedido de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) para que informe sobre la salud del presidente Javier Milei y su aptitud para ejercer la primera magistratura. Sin embargo, desde el gremio consideraron que la contestación fue “incompleta y evasiva”.

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La respuesta dirigida al secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, lleva la firma de Laura Zuvanic, directora general de Recursos Humanos de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, a cargo de Karina Milei, hermana del mandatario.

“El señor Presidente de la Nación Argentina ostenta el cargo de elección popular, conforme a los términos y requisitos previstos en la Constitución Nacional Argentina”, señala el documento oficial, sin adjuntar estudios médicos ni certificados sobre la condición psicofísica del jefe de Estado.

Tras recibir la contestación, Aguiar cuestionó su contenido y sostuvo que no satisface los requisitos que, a criterio del sindicato, debería cumplir una respuesta de estas características.

“Desde el sindicato creemos que la respuesta no cumple con los requisitos legales mínimos. Debieran adjuntarse estudios complementarios o certificados firmados por los profesionales intervinientes. La salud del Presidente no es un asunto privado, es un asunto de Estado”, escribió el dirigente en la red social X.

Además, afirmó que ATE no busca alimentar especulaciones sobre la salud presidencial, aunque consideró que la falta de información concreta termina generando más dudas. “La respuesta oficial genera más rumores que certezas”, expresó.

El pedido de ATE y el reclamo de Aguiar

La presentación original fue realizada en septiembre por el Consejo Directivo Nacional de ATE ante la Jefatura de Gabinete y la Presidencia de la Nación. El gremio solicitó acceso a información sobre la aptitud psicofísica de Milei y planteó si el mandatario se encuentra en condiciones de cumplir con sus responsabilidades.

En ese momento, Aguiar cuestionó que los trabajadores estatales deban cumplir con distintos requisitos médicos para ingresar a la administración pública, mientras que —según planteó— no existe una exigencia equivalente para quien ocupa la máxima autoridad política y administrativa del país.

“Es inaceptable que los empleados públicos para nuestro ingreso tengamos que cumplir numerosos requisitos y uno de ellos sea atravesar un examen médico preocupacional, y que este no sea obligatorio para quien es la máxima autoridad política y administrativa del Estado”, había señalado.

Para fundamentar su reclamo, el secretario general de ATE mencionó antecedentes de otros expresidentes, como Néstor y Cristina Kirchner y Mauricio Macri, cuyos problemas de salud fueron comunicados públicamente mediante partes médicos emitidos por instituciones y equipos profesionales.

Finalmente, Aguiar insistió en que el Gobierno debería presentar documentación que permita conocer la situación médica del Presidente y concluyó con una crítica a su presencia en la sede del Poder Ejecutivo: “Si el Presidente está bien, que empiece a ir a la Casa Rosada a cumplir con su función”.