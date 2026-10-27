La Gran Barata llegó a TU MUNDO Constructor: hasta 40% OFF y más de 1.000 productos en promoción

Del 26 al 31 de octubre, la campaña ofrece descuentos en materiales para construir, ampliar y renovar el hogar, con financiación de hasta 12 cuotas y una liquidación especial en Santiago del Estero.

Hoy 08:34

¡Los precios se fueron al piso! TU MUNDO Constructor presenta La Gran Barata, seis días de grandes descuentos para quienes buscan construir, ampliar, arreglar o renovar su casa, con productos de excelente calidad y primeras marcas del mercado.

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Del 26 al 31 de octubre, la campaña reúne más de 1.000 productos en promoción, con oportunidades en todas las líneas de materiales y financiación de hasta 12 cuotas con beneficios especiales en productos seleccionados.

La propuesta incluye desde materiales para levantar paredes y renovar techos hasta pisos, revestimientos, sanitarios, pinturas e impermeabilizantes.

Entre las ofertas destacadas se encuentran pisos desde $4.790 el m², combos de ladrillos huecos con 28% de descuento, combos de cemento y Plasticor con 30% de descuento, chapas y perfiles con 20% OFF y 6 cuotas, membranas líquidas con hasta 40% OFF y pinturas con 35% de descuento.

Descuentos y financiación para aprovechar

Para acompañar cada obra, los clientes podrán acceder a diferentes beneficios en productos seleccionados:

Hasta 40% de descuento en compras de contado.

en compras de contado. Hasta 20% de descuento en 12 cuotas con tarjetas Sol, Visa y Mastercard.

con tarjetas Sol, Visa y Mastercard. Hasta 20% de descuento en 10 cuotas con Naranja X.

De esta manera, TU MUNDO Constructor busca ofrecer alternativas para quienes necesitan adquirir materiales y avanzar con sus proyectos de construcción, ampliación o renovación del hogar.

Liquidación especial en Santiago del Estero

Además, habrá una oportunidad extra en Santiago del Estero: la tradicional liquidación de saldos y productos discontinuos se suma a La Gran Barata, exclusivamente en el local ubicado en avenida Colón Sur 3380.

Esta propuesta especial se incorpora a las promociones generales de la campaña, que estarán disponibles en todas las sucursales de TU MUNDO Constructor.

La Gran Barata: seis días para aprovechar

La campaña estará vigente del 26 al 31 de octubre, con promociones sujetas a disponibilidad de stock.

Con descuentos en más de 1.000 productos y diferentes alternativas de financiación, TU MUNDO Constructor invita a aprovechar La Gran Barata para hacer rendir más el presupuesto de cada obra.

¡Seis días para aprovechar y hacer rendir más tu presupuesto!