La Gran Barata llegó a TU MUNDO Constructor: hasta 40% OFF y más de 1.000 productos en promoción

"Mucho más que buen precio"
Del 26 al 31 de octubre, la campaña ofrece descuentos en materiales para construir, ampliar y renovar el hogar, con financiación de hasta 12 cuotas y una liquidación especial en Santiago del Estero.
¡Los precios se fueron al piso! TU MUNDO Constructor presenta La Gran Barata, seis días de grandes descuentos para quienes buscan construir, ampliar, arreglar o renovar su casa, con productos de excelente calidad y primeras marcas del mercado.
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Del 26 al 31 de octubre, la campaña reúne más de 1.000 productos en promoción, con oportunidades en todas las líneas de materiales y financiación de hasta 12 cuotas con beneficios especiales en productos seleccionados.
La propuesta incluye desde materiales para levantar paredes y renovar techos hasta pisos, revestimientos, sanitarios, pinturas e impermeabilizantes.
Entre las ofertas destacadas se encuentran pisos desde $4.790 el m², combos de ladrillos huecos con 28% de descuento, combos de cemento y Plasticor con 30% de descuento, chapas y perfiles con 20% OFF y 6 cuotas, membranas líquidas con hasta 40% OFF y pinturas con 35% de descuento.
Descuentos y financiación para aprovechar
Para acompañar cada obra, los clientes podrán acceder a diferentes beneficios en productos seleccionados:
De esta manera, TU MUNDO Constructor busca ofrecer alternativas para quienes necesitan adquirir materiales y avanzar con sus proyectos de construcción, ampliación o renovación del hogar.
Liquidación especial en Santiago del Estero
Además, habrá una oportunidad extra en Santiago del Estero: la tradicional liquidación de saldos y productos discontinuos se suma a La Gran Barata, exclusivamente en el local ubicado en avenida Colón Sur 3380.
Esta propuesta especial se incorpora a las promociones generales de la campaña, que estarán disponibles en todas las sucursales de TU MUNDO Constructor.
La Gran Barata: seis días para aprovechar
La campaña estará vigente del 26 al 31 de octubre, con promociones sujetas a disponibilidad de stock.
Con descuentos en más de 1.000 productos y diferentes alternativas de financiación, TU MUNDO Constructor invita a aprovechar La Gran Barata para hacer rendir más el presupuesto de cada obra.
¡Seis días para aprovechar y hacer rendir más tu presupuesto!