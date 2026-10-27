Consejo Virtual en Santiago: nuevo ofrecimiento de cargos docentes y horas cátedra para todos los niveles

El Consejo General de Educación habilitó la cobertura de plazas titulares y suplentes para los niveles Inicial, Primario, Secundario, Superior y Modalidades, desde este martes 27 hasta el miércoles 28 de octubre de 2026.
El Consejo General de Educación a través de la Direcciones Generales de Nivel Inicial, Nivel Primario y Modalidades Educativas, Nivel Secundario y Nivel Superior, comunica a los docentes que a partir de las 00 hs. del día Martes 27 y hasta las 23:59 hs. del día Miércoles 28 de Octubre de 2026, se realizará el OFRECIMIENTO de Cargos y Horas Cátedra Titulares y Suplentes del primer grado del escalafón en el sistema "Consejo Virtual", ingresando en el Portal Oficial del CGE www.cgesantiago.gob.ar - Sección "Consejo virtual". Los ofrecimientos se realizarán conforme al LOM 2026 y las nuevas pautas establecidas en la Resolución Nº 316/2026.
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Nivel Inicial
1)-Jardín de Infantes Nº 161 "Mi Pequeño Mundo"-Región VII – Choya, Dpto. Choya
2)-Jardín de Infantes Nº 213 Anexo Escuela 1021 – Región IV- Añatuya, Dpto. General Taboada
3)-Jardín de Infantes N° 7 "Centenario"- Región I - Santiago del Estero, Dpto. Capital
4)-Jardín de Infantes Nº 51 "Pintalindo"-Región IV- Añatuya, Dpto. General Taboada
5)-Jardín de Infantes Nº 250 Anexo Escuela N° 806 – Región VI – Ceibal, Dpto. Copo 6)-Jardín de Infantes N° 866 Anexo Escuela N°267- Región II- San Félix, Dpto. Figueroa 7)-Jardín de Infantes N° 98 "Semillitas"-Región IV- Bandera, Dpto. Belgrano
Nivel Primario
1.Escuela Nº 149 José Ingenieros -Jornada Simple- (Región I)-Santiago Del Estero, Dpto. Capital
2.Escuela Nº 75 Francisca Jacquez -Jornada Simple- (Región II) -Suri Pozo, Dpto. Banda
3.Escuela N° 1128 Fuerza Aérea Argentina -Jornada Simple- (Región I)- Santiago Del Estero, Dpto. Capital
4.Escuela N° 542 Agustina Palacio De Libarona-Jornada Simple- (Región I)-Santiago Del Estero, Dpto. Capital
5.Escuela N° 9 Elemental Pablo Lascano -Jornada Completa - Simbolar, Dpto. Banda
6.Escuela N° 829-Jornada Simple (Región III)- Pozuelos, Dpto. Río Hondo
7.Escuela N° 1039-Jornada Simple- (Región II)-Caspi Corral, Dpto. Figueroa
8.Escuela Nº 1242 (Jornada Completa)-Jornada Completa-Santiago Del Estero, Dpto. Capital
9.Escuela N° 1132 Ejército Argentino -Jornada Simple - (Región I)-Santiago Del Estero, Dpto. Capital
10.Escuela N° 326 -Jornada Simple- (Región VI)-Pozo Salado, Dpto. Alberdi
11.Escuela N° 718 María Auxiliadora-Jornada Simple- (Región I)-Santiago Del Estero, Dpto. Capital
12.Escuela N° 754 Dr. José María Ramos Mejía-Jornada Simple- (Región II)-Clodomira, Dpto. Banda
Nivel Secundario
1.Escuela Técnica Nº 13 "Prof. Julio Olivera" – Simbolar, Dpto. Banda
2.Colegio Secundario "San Antonio" – Choya, Dpto. Choya
3.Escuela Técnica Nº 4- Añatuya, Dpto. General Taboada
4.Colegio Secundario "Fray José Genesio Baldán" - Monte Quemado, Dpto. Copo
5.Escuela Técnica Nº 2 "Santiago Barabino - La Banda – Dpto: Banda
6.Colegio Secundario De Rapelli – Rapelli, Dpto. Pellegrini
7.Colegio Secundario "Pte. Hipolito Yrigoyen" – Icaño, Dpto. Avellaneda
8.Escuela Técnica Nº 3 "Ing. Santiago Maradona"-Santiago Del Estero, Dpto. Capital
9.Colegio Secundario Absalón Rojas - Santiago Del Estero, Dpto. Capital
10.Colegio Secundario "Vilelas – Vilelas, Dpto. J. F. Ibarra
11.Circuito de Itinerancia del Agrupamiento Nº 86143- San Gregorio, Dpto. Loreto
12.Circuito de Itinerancia del Agrupamiento Nº 86133-Estación Robles, Dpto. San Martín
13.Circuito de Itinerancia del Agrupamiento Nº 86164-Chilca Juliana, Dpto. Salavina
Nivel Superior
Nivel Primario (Dpto. de Aplicación)
-ENS "Manuel Belgrano" – Santiago del Estero - Capital
Nivel Secundario
-E.S.P.E.A N°3 - Termas de Río Hondo - Río Hondo.
-ENS "República del Ecuador" Frías - Choya.
-E.N.S "Dr. J.B Gorostiaga" - La Banda - Banda
Nivel Superior
-ENS "Manuel Belgrano" – Santiago del Estero - Capital
-I.F.D.C N°2 –Termas de Río Hondo - Río Hondo.
-I.F.D. N°5 - Loreto - Loreto.
-I.F.D N° 14 - Villa Atamisqui - Atamisqui
-I.F.D N° 14 Anexo Medellín - Medellín - Atamisqui
-I.S.P.P. N°1– Santiago del Estero - Capital
-E.N.S "Dr. J.B Gorostiaga" - La Banda - Banda
Modalidades Educativas
1 – CEI 50 - Maestro de Grupo Visual - Santiago del Estero, Dpto. Capital