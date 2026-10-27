Jennifer Lawrence sorprendió con un inesperado proyecto que va mucho más allá de Hollywood

La actriz ganadora del Oscar se embarcó en una nueva aventura empresarial y presentó una propuesta que busca revolucionar el cuidado del cabello.

Hoy 11:02

Jennifer Lawrence volvió a llamar la atención con un proyecto alejado de los sets de filmación. La reconocida actriz lanzó Mes, su propia marca de cuidado capilar, en una apuesta que combina belleza, ciencia y desarrollo tecnológico.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La iniciativa fue desarrollada junto a Arcaea, una empresa de biotecnología que trabaja en el desarrollo de ingredientes y soluciones innovadoras para la industria de la belleza.

Lejos de limitarse a prestar su imagen para la campaña, Lawrence participó activamente en las pruebas y en el desarrollo de las fórmulas de los productos. De esta manera, la estrella de Hollywood se involucró directamente en el proceso de creación de la marca.

Te recomendamos: Charli XCX se suma a la nueva película de Martin Scorsese junto a Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence

El lanzamiento representa un nuevo paso en la trayectoria de la actriz, que amplía su actividad más allá del cine y se suma a la lista de figuras del espectáculo que apuestan por el negocio de la belleza.

Con Mes, Jennifer Lawrence busca abrirse camino en un mercado competitivo y convertir su nueva iniciativa en una propuesta propia dentro del universo del cuidado personal.