Brasil investiga si Flávio Bolsonaro llegó a la Argentina para viajar a Estados Unidos

La Policía Federal brasileña intenta determinar si el excandidato presidencial salió del país tras perder el balotaje frente a Lula da Silva. La Justicia le prohibió viajar al exterior y le ordenó entregar sus pasaportes, pero hasta este martes por la mañana todavía no lo había hecho.

Hoy 10:47

La Policía Federal de Brasil investiga si Flávio Bolsonaro cruzó hacia la Argentina con la intención de viajar a Estados Unidos, horas después de perder el balotaje del domingo frente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

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La sospecha surgió luego de que se difundiera información sobre una posible salida por vía terrestre hacia territorio argentino, desde donde el senador habría intentado abordar un vuelo con destino a Estados Unidos. Sin embargo, hasta el momento no se confirmó que haya ingresado al país.

Según publicó el diario brasileño O Globo, la Policía Federal verificó que Bolsonaro no pasó por ningún puesto de control migratorio de Brasil. En paralelo, el coordinador general de su campaña, el senador Rogério Marinho, negó que el excandidato haya abandonado el territorio brasileño. “Eso no sucedió”, afirmó al medio Metrópoles.

Un avión privado en Puerto Iguazú

La investigación también puso el foco en un avión privado que aterrizó en Puerto Iguazú, Misiones, durante la noche del lunes.

Se trata de una aeronave Gulfstream G400, matrícula LV-JQW, perteneciente a la empresa argentina Baires Fly S.A., que llegó a las 23.45 procedente del Aeroparque Metropolitano de Buenos Aires.

El vuelo tenía prevista su salida a las 2 de la madrugada, con cuatro pasajeros y un destino que todavía no estaba definido. Sin embargo, la partida no se concretó porque faltaba uno de los pasajeros, según fuentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria citadas por La Nación.

La Policía de Misiones informó que el avión permanecía en el aeropuerto de Puerto Iguazú. Por su parte, desde el Ministerio de Seguridad de la Nación señalaron que no tenían registros del ingreso de Flávio Bolsonaro a la Argentina.

Por ahora, no existe confirmación oficial de que el senador haya abordado o intentado abordar esa aeronave.

La Justicia brasileña le prohibió salir del país

La investigación se desarrolla luego de que la Justicia brasileña ordenara a Flávio Bolsonaro entregar sus pasaportes y le prohibiera salir del país. La medida fue dispuesta el lunes por el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, en el marco de una causa judicial.

El senador recibió la notificación cuando salía de visitar a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, quien cumple prisión domiciliaria por una causa vinculada con el intento de golpe de Estado.

Flávio tenía un plazo de 24 horas para entregar sus documentos. No obstante, según O Globo, hasta la mañana de este martes todavía no lo había hecho.

En un video difundido tras recibir la notificación, el legislador confirmó la medida y cuestionó la decisión judicial.

“Fui intimado [por la policía] a entregar mis pasaportes y tengo prohibido dejar el país”, manifestó. También aseguró que nunca había pensado en abandonar Brasil y que entregaría sus documentos para defenderse de lo que calificó como una decisión injusta.

La orden judicial se habría basado, entre otros elementos, en declaraciones de su hermano Eduardo Bolsonaro, quien reside en Estados Unidos y había planteado públicamente que Flávio debía abandonar el país en caso de perder las elecciones.

Las causas judiciales que involucran al senador

Flávio Bolsonaro es investigado en dos causas que tramitan ante el Supremo Tribunal Federal brasileño.

La primera, a cargo de Alexandre de Moraes, indaga una presunta maniobra de lavado de dinero y evasión de divisas mediante plataformas de apuestas y pagos vinculadas al abogado Willer Tomaz, cercano al senador. Según las informaciones publicadas en Brasil, la orden de retención de los pasaportes se dictó en el marco de este expediente.

La segunda investigación, a cargo del juez André Mendonça, analiza el financiamiento de Dark Horse, una película sobre la trayectoria política de Jair Bolsonaro. En esa causa, la Policía Federal examina la presunta participación de Flávio en la obtención de fondos del exbanquero Daniel Vorcaro, antiguo propietario del Banco Master.

En este contexto, la posibilidad de que el senador se trasladara a Estados Unidos había generado especulaciones dentro del entorno bolsonarista, ante el temor de que pudiera ser detenido una vez que perdiera sus fueros parlamentarios.

Mientras avanzan las averiguaciones, las autoridades brasileñas buscan establecer si Flávio Bolsonaro salió efectivamente del país y si el vuelo que permanece en Puerto Iguazú guarda alguna relación con el caso.