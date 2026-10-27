El riesgo país subió a 765 puntos y complica el plan de Caputo para conseguir dólares

Tras la victoria de Lula da Silva en Brasil, los bonos argentinos cayeron y el indicador de JP Morgan avanzó un 6,79%. Los analistas advierten que el encarecimiento del financiamiento dificulta las emisiones de deuda previstas para 2026 y 2027.

Hoy 10:44

El riesgo país argentino trepó a 765 puntos básicos, con una suba del 6,79% durante la jornada del lunes, en medio de la caída de los bonos locales tras el resultado electoral en Brasil. El movimiento agregó presión sobre el programa financiero del ministro de Economía, Luis Caputo, que contempla la colocación de deuda en dólares para afrontar vencimientos de los próximos años.

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Aunque la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva fue señalada como un factor inmediato detrás de la reacción de los mercados, los analistas advirtieron que el indicador ya acumulaba una tendencia ascendente. El deterioro de las cotizaciones vuelve más costoso el financiamiento y aleja la posibilidad de que la Argentina retome las emisiones de deuda en condiciones convenientes.

El plan oficial prevé colocar US$ 6.000 millones en el mercado de capitales local durante 2026 y otros US$ 5.000 millones en 2027. Sin embargo, el aumento del riesgo país complica esa estrategia porque los inversores podrían exigir tasas más elevadas para adquirir títulos argentinos.

Una tendencia que preocupa al mercado

El economista Christian Buteler señaló que el resultado electoral brasileño explica parte del movimiento reciente, pero remarcó que la suba del indicador comenzó antes.

“La suba del riesgo país no es de hoy, lo de hoy está impulsado por lo que sucede en Brasil, pero lo cierto es que hace más de dos meses sube el riesgo país”, sostuvo en declaraciones a Infobae.

Para Buteler, el encarecimiento del financiamiento representa un obstáculo para el objetivo del Gobierno de recuperar el acceso al mercado internacional de deuda. Según explicó, el programa financiero busca mostrar que la Argentina puede afrontar sus compromisos sin depender inmediatamente de nuevas emisiones, aunque la estrategia también apunta a generar condiciones para volver a conseguir fondos de los inversores.

“Una cosa es lo que se plantea y otra lo que busca Caputo; en particular, desde que asumió en 2023, es volver al mercado”, afirmó.

El economista consideró que ese objetivo todavía no se concretó y que, además de las dificultades internas, el escenario externo sumó nuevas complicaciones.

Se frena la emisión del Bonar 2029

Uno de los puntos más afectados es la colocación del Bonar 2029 (AO29), un título en dólares que el Gobierno había utilizado para captar fondos en el mercado local. La administración de Caputo dejó de ofrecerlo en las últimas licitaciones cuando todavía buscaba completar parte del monto previsto para este año.

El economista Alejandro Giacoia, de EconViews, advirtió que la suba del riesgo país aleja al Gobierno de la posibilidad de emitir deuda en dólares a tasas razonables.

“La subida del riesgo país de este lunes tiene que ver con Brasil. Y es una complicación más; pone al Gobierno más lejos de poder emitir deuda en dólares y era una parte de lo que proponía el Gobierno en el programa financiero”, explicó.

En la misma línea, Nicolás Cappella, sales trader del Grupo IEB, consideró que las condiciones actuales dificultan nuevas colocaciones del título. “Está claro que no van a emitir más Bonar 2029 para cumplir esa parte del programa financiero a estas tasas”, sostuvo.

Cappella también vinculó la caída de los activos argentinos con el resultado electoral brasileño. Según su análisis, el mercado adoptó una postura más cautelosa ante el nuevo escenario político de la región.

El swap con China, una de las alternativas

Frente a las dificultades para obtener dólares mediante la emisión de bonos, una de las opciones que contempla el programa financiero es recurrir al swap de monedas con China.

Giacoia señaló que el Gobierno podría utilizar ese mecanismo para reemplazar parte de los fondos que esperaba conseguir mediante colocaciones de deuda. Cappella también mencionó esa posibilidad como una alternativa para cubrir compromisos financieros.

Sin embargo, el uso del swap depende de las condiciones de disponibilidad y utilización de ese acuerdo, por lo que no equivale automáticamente a contar con dólares de libre disponibilidad para afrontar todos los vencimientos.

La otra opción: que el Tesoro compre más dólares al BCRA

Una segunda alternativa consiste en que el Tesoro le compre más divisas al Banco Central (BCRA) para afrontar sus obligaciones en moneda extranjera.

“Si no, una alternativa va a ser que tenga que comprarle más reservas al Banco Central”, explicó Giacoia.

El mecanismo trasladaría una exigencia adicional al proceso de acumulación de reservas. Para que el Banco Central pueda venderle dólares al Tesoro y, al mismo tiempo, sostener sus objetivos de reservas, debería adquirir más divisas en el mercado cambiario.

“Eso obligaría a que el Banco Central compre más dólares en el mercado para poder vendérselos al Tesoro y, a su vez, acumular reservas”, agregó el economista.

De esta manera, la suba del riesgo país no solo encarece la posibilidad de emitir deuda, sino que también obliga al Gobierno a evaluar otras fuentes de financiamiento. El swap con China y las compras de divisas al Banco Central aparecen entre las alternativas para cubrir los vencimientos, mientras el regreso a los mercados continúa condicionado por la evolución de los bonos y la confianza de los inversores.