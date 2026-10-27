Un tornado EF-2 azotó Chile: dejó viviendas destruidas, heridos y graves daños en un colegio

El fenómeno golpeó la zona centro-sur del país con vientos de hasta 218 kilómetros por hora. Más de 70 viviendas resultaron afectadas, miles de usuarios quedaron sin electricidad y el temporal también provocó inundaciones y otros incidentes.

Hoy 11:41

Un violento tornado categoría EF-2 sorprendió a la zona central de Chile y provocó importantes destrozos en la comuna de Requínoa, en la Región de O’Higgins, en medio de un fuerte temporal que afecta a distintas zonas del país.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

De acuerdo con la Dirección Meteorológica de Chile, el fenómeno presentó vientos de entre 179 y 218 kilómetros por hora, capaces de causar daños considerables en viviendas e infraestructura.

El balance preliminar dejó más de 70 viviendas afectadas y al menos una persona con lesiones leves, además de importantes cortes en el suministro eléctrico que alcanzaron a miles de usuarios.

Uno de los puntos más golpeados fue el Colegio Tricahue, donde el tornado provocó graves destrozos mientras había estudiantes en el establecimiento.

“Sufrió daños importantísimos. Destrucción total diría yo, del gimnasio, techumbres, ventanales”, describió el alcalde de Requínoa, Waldo Valdivia.

El temporal también golpeó otras zonas

Los fenómenos meteorológicos no se limitaron a Requínoa. En Talca, un rayo impactó sobre una estación ferroviaria durante una tormenta eléctrica, aunque no se registraron personas afectadas ni daños en los pasajeros del servicio.

En Santiago, las intensas lluvias y granizadas también provocaron complicaciones, principalmente en San Carlos de Apoquindo, en Las Condes, donde se registraron inundaciones y el ingreso de agua a viviendas.

Además, se produjo el desborde de la Quebrada Honda, lo que llevó a las autoridades a pedir a los residentes que permanecieran a resguardo.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres declaró alerta roja por riesgo de remociones en masa en diez comunas de la Región Metropolitana, entre ellas Las Condes, La Reina, Vitacura, Lo Barnechea y San José de Maipo.