Aumenta el boleto de colectivo: en Santiago y La Banda pasará a costar $1.490

La nueva tarifa fue aprobada este martes por los Concejos Deliberantes y comenzará a regir una vez promulgadas las respectivas ordenanzas.

Hoy 12:06

El Honorable Concejo Deliberante de la Capital aprobó este martes un nuevo aumento en la tarifa del transporte urbano de pasajeros y el boleto pasará a costar $1.490.

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La iniciativa fue sancionada por mayoría, con seis votos a favor y cuatro en contra, en una sesión en la que quedaron expuestas distintas posiciones respecto de la actualización tarifaria.

En paralelo, el Concejo Deliberante de La Banda también aprobó el incremento del boleto del transporte público de pasajeros.

De esta manera, tanto en Santiago del Estero como en La Banda la nueva tarifa comenzará a aplicarse una vez que las respectivas ordenanzas entren formalmente en vigencia.

Por otra parte, en Capital se confirmó la continuidad del abono estudiantil primario, además de los beneficios destinados a personas con discapacidad.

Así, las dos ciudades tendrán el mismo valor para el boleto urbano una vez completados los pasos administrativos correspondientes.