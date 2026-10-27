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El increíble accidente en Nascar que involucró a 15 autos

Ocurrió en la vuelta 183, a solo 5 vueltas del final de la carrera.

Hoy 12:10

Un masivo choque que involucró al menos a 15 autos, tuvo como principal afectado al auto N° 22 un Ford del Team Penske conducido por Joey Logano. Tras el impacto inicial se fue por el aire tras un empujón de Carson Hocevar y el contacto con Chase Briscoe, terminando volcado sobre su techo.

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Otros pilotos y daños

Participaron alrededor de 15 coches, incluidos Chase Briscoe, Brad Keselowski, Austin Cindric, Josh Berry y Riley Herbst (quien sufrió un fuerte impacto contra el muro interior tras aparente fallo de frenos).

Todos los pilotos salieron por sus propios medios de los vehículos y Logano declaró estar "feliz de estar vivo", alabando los refuerzos de seguridad en la jaula antivuelco del auto.

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