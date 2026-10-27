“Paguemos juntos la condena”: la frase de La Joaqui y Tiago PZK que generó rumores

Los cantantes adelantaron su nueva canción con un fragmento del videoclip y despertaron especulaciones por las posibles indirectas vinculadas al tema de Luck Ra y Khea.

Hoy 18:02

La Joaqui y Tiago PZK sorprendieron a sus seguidores al anunciar una colaboración musical en medio de las repercusiones por el tema que Luck Ra estrenó junto a Khea. La cantante compartió un adelanto del videoclip, en el que se muestra muy cerca de su nueva pareja, y algunas de las frases de la canción despertaron especulaciones sobre posibles indirectas a sus exnovios.

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A través de sus redes sociales, La Joaqui publicó un fragmento del videoclip que protagoniza junto a Tiago PZK. En las imágenes, ambos aparecen a los besos y abrazos, con una puesta en escena cargada de sensualidad.

La colaboración llega poco después de que la pareja hiciera pública su relación y luego de las repercusiones del lanzamiento de Luck Ra.

En el adelanto, Tiago PZK interpreta una frase que algunos usuarios relacionaron con las críticas que recibió la pareja desde que confirmó su romance.

“Los dos venimos de no tener nada, pero el amor es de los pobres, nena. Entonces que sean ricos los demás, paguemos juntos la condena”, dice una parte de la canción.

Por su parte, La Joaqui canta “De mí vos te re enganchaste y esa fue la intención”, en una línea que hace referencia al enamoramiento dentro de la historia que construye el tema.