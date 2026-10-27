Femicidio en Clodomira: asesinó a su pareja de una puñalada y huyó

María Eugenia Galván, de 35 años, murió tras ser atacada con un arma blanca en la mencionada ciudad. Su pareja, Julio Emilio Tejeda, se dio a la fuga luego del hecho.

Hoy 16:20

Un nuevo femicidio en Santiago del Estero conmociona a la comunidad de Clodomira.

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María Eugenia Galván, de 35 años, murió tras recibir una herida mortal de arma blanca en la zona torácica. Como principal sospechoso del ataque es señalado su concubino, Julio Emilio Tejeda, de la misma edad, quien abandonó el lugar inmediatamente después de la agresión y permanece prófugo.

De acuerdo con las primeras informaciones recabadas, el ataque se perpetró con un cuchillo asestado de forma directa en el pecho de la víctima, causándole lesiones fatales.

Julio Emilio Tejeda

Intensa búsqueda del sospechoso e investigación judicial

Tras consumarse el crimen y constatarse la fuga del presunto agresor, se activaron las medidas de rigor para dar con su paradero.

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El operativo está encabezado por efectivos del Departamento Homicidios y Delitos Complejos, quienes despliegan diversas tareas investigativas en la zona para localizar a Tejeda, quien -según trascendió- presenta un rasgo clave que podría ayudar a identificarlo: le falta el brazo derecho.

Las actuaciones y pericias en torno al hecho se encuentran bajo las directivas del fiscal de turno, el Dr. Pedro Ibáñez, quien coordina los procedimientos para esclarecer las circunstancias del homicidio.