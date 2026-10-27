Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 27 OCT 2026 | 27º
X
Policiales

Femicidio en Clodomira: asesinó a su pareja de una puñalada y huyó

María Eugenia Galván, de 35 años, murió tras ser atacada con un arma blanca en la mencionada ciudad. Su pareja, Julio Emilio Tejeda, se dio a la fuga luego del hecho.

Hoy 16:20
Femicidio en Clodomira

Un nuevo femicidio en Santiago del Estero conmociona a la comunidad de Clodomira

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

María Eugenia Galván, de 35 años, murió tras recibir una herida mortal de arma blanca en la zona torácica. Como principal sospechoso del ataque es señalado su concubino, Julio Emilio Tejeda, de la misma edad, quien abandonó el lugar inmediatamente después de la agresión y permanece prófugo.

De acuerdo con las primeras informaciones recabadas, el ataque se perpetró con un cuchillo asestado de forma directa en el pecho de la víctima, causándole lesiones fatales.

Julio Emilio Tejeda Julio Emilio Tejeda

Intensa búsqueda del sospechoso e investigación judicial

Tras consumarse el crimen y constatarse la fuga del presunto agresor, se activaron las medidas de rigor para dar con su paradero. 

Te recomendamos: Indagarán hoy a Rubén Carrizo por el femicidio de Karen García mientras la familia le da el último adiós

El operativo está encabezado por efectivos del Departamento Homicidios y Delitos Complejos, quienes despliegan diversas tareas investigativas en la zona para localizar a Tejeda, quien -según trascendió- presenta un rasgo clave que podría ayudar a identificarlo: le falta el brazo derecho.

Las actuaciones y pericias en torno al hecho se encuentran bajo las directivas del fiscal de turno, el Dr. Pedro Ibáñez, quien coordina los procedimientos para esclarecer las circunstancias del homicidio.

TEMAS Femicidio Clodomira
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Hallaron muerto a un hombre de 84 años en su casa del barrio Huaico Hondo
  2. 2. Excarcelaron a Mariano Páez y su pareja, detenidos por el robo de más de un millón de pesos
  3. 3. Investigan cinco préstamos por $155 millones y una presunta triangulación financiera en la causa contra Nora Villarroya
  4. 4. Interceptaron una camioneta en Loreto y descubrieron que tenía pedido de secuestro por robo
  5. 5. El tiempo en Santiago del Estero para este martes 27 de octubre: se espera un cielo mayormente nublado y una máxima de 25°C
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT