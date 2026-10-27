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Leonardo Garay encabezará un curso de actualización en neurorehabilitación en Santiago del Estero

El licenciado en Kinesiología y Fisiatría estará a cargo de una capacitación sobre evaluación y tratamiento del paciente post-ACV, que se desarrollará el 4 y 5 de diciembre en el Instituto Provincial de Rehabilitación Integral (IPRI), con clases prácticas presenciales y entrega de certificados de asistencia.

Hoy 15:51
Rehabilitación

El Instituto Provincial de Rehabilitación Integral (IPRI), junto con el Ministerio de Salud de Santiago del Estero y el Colegio de Kinesiólogos y Fisioterapeutas de la provincia, invita a participar del curso de actualización “Evaluación y tratamiento del paciente post-ACV”, que se desarrollará los días 4 y 5 de diciembre.

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La capacitación estará a cargo de Leonardo Garay, licenciado en Kinesiología y Fisiatría, quien cuenta con experiencia en neurorrehabilitación y formación en distintas técnicas de rehabilitación neurológica.

La propuesta está orientada a la actualización de conocimientos y al desarrollo de herramientas prácticas para el abordaje de pacientes que atravesaron un accidente cerebrovascular (ACV). Entre los contenidos previstos se encuentran la evaluación con estándares internacionales, el control postural y la estabilidad del tronco (core stability), las alteraciones perceptuales y sus complicaciones, y la rehabilitación de la marcha.

Durante las dos jornadas se realizarán actividades prácticas presenciales entre los participantes. El cronograma contempla módulos de evaluación, manejo de la estabilidad del tronco, posiciones de facilitación, abordaje de alteraciones perceptuales y rehabilitación de la marcha, además de instancias de evaluación de los conocimientos adquiridos.

Las actividades tendrán lugar en el IPRI, ubicado en 24 de Septiembre 446. Según el programa difundido, el viernes 4 de diciembre la jornada comenzará a las 8, mientras que el sábado 5 las actividades se desarrollarán desde las 9. Al finalizar el curso, se entregarán certificados de asistencia.

Las personas interesadas en participar pueden solicitar información e inscribirse a través del correo electrónico neuro.sde@gmail.com

La iniciativa busca generar un espacio de formación e intercambio profesional para fortalecer las herramientas de evaluación y tratamiento en rehabilitación neurológica.

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