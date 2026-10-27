Cuti Romero eligió quién debería heredar la camiseta 10 de Messi en la Selección Argentina

El defensor y nuevo capitán de la Albiceleste reveló a quién le daría el histórico número que dejó vacante Lionel Messi. Además, habló sobre el legado del rosarino y su admiración por el campeón del mundo.

Hoy 16:07

Cristian "Cuti" Romero, flamante capitán de la Selección Argentina tras el retiro de Lionel Messi, sorprendió al revelar quién debería utilizar la histórica camiseta número 10 que dejó vacante el astro rosarino. El defensor del Tottenham no dudó en señalar a Julián Álvarez como el candidato ideal para asumir semejante responsabilidad.

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En una entrevista con Los Edul, el zaguero cordobés reconoció que su primera intención sería preservar el número que utilizaron grandes figuras como Diego Armando Maradona y Lionel Messi. Sin embargo, ante la imposibilidad de retirar definitivamente el dorsal, eligió al delantero surgido en River.

"Se la daría a Juli (Álvarez). Después cada uno tiene el suyo seguramente. Lo veo con ese perfil de humildad, de familiero, de buen chico y las condiciones las tiene. Creo que es él", aseguró Romero.

El defensor también reconoció que ya conversó sobre esta posibilidad con el atacante cordobés, aunque aclaró que Julián Álvarez prefiere continuar utilizando su número habitual. De todas maneras, destacó que la Selección cuenta con varios futbolistas de jerarquía que podrían asumir ese desafío.

La admiración del Cuti Romero por Lionel Messi

Durante la entrevista, Romero también se refirió al retiro de Lionel Messi del seleccionado nacional y reconoció que todavía resulta extraño no compartir el plantel con el capitán que condujo a la Argentina a la conquista del Mundial de Qatar 2022.

El defensor destacó que el rosarino continúa disfrutando del fútbol y valoró especialmente su trayectoria, tanto por sus logros deportivos como por su influencia dentro del grupo.

"Hizo y sigue haciendo una carrera que nadie la va a poder igualar", expresó el futbolista, quien además sostuvo que considera a Messi como el mejor jugador de todos los tiempos.

Romero también habló sobre las polémicas que circularon después de la final del Mundial 2026 ante España. El defensor descartó cualquier situación extraña y reconoció que el seleccionado argentino había llegado al encuentro decisivo con importantes dificultades físicas.

Por último, el nuevo capitán de la Albiceleste se refirió a los premios individuales y volvió a manifestar su preferencia por Messi, al considerar que ningún otro futbolista consiguió generar lo mismo dentro de una cancha.

Mientras comienza una nueva etapa en la Selección Argentina, la incógnita sobre quién heredará la camiseta número 10 continúa abierta. Para Cuti Romero, Julián Álvarez reúne las condiciones futbolísticas y humanas necesarias para llevar uno de los dorsales más emblemáticos del fútbol mundial.