Sebastián Salim renunció a su banca como diputado provincial y se prepara para asumir como concejal en Frías

El diputado provincial Sebastián Salim presentó este martes, a las 10:30, su renuncia a la banca que ocupaba en la Legislatura de Santiago del Estero y se prepara para asumir una nueva función política en la ciudad de Frías, donde este sábado 31 prestará juramento como concejal.

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La renuncia se produce en la antesala de la sesión prevista para el sábado, cuando asumirán los nuevos integrantes del Honorable Concejo Deliberante (HCD). Durante la jornada también se elegirán las autoridades del cuerpo legislativo municipal, entre ellas la presidencia, la vicepresidencia primera y la vicepresidencia segunda.

En este contexto, trascendió la posibilidad de que Salim sea elegido presidente del Concejo Deliberante. Sin embargo, la definición dependerá de la votación que se realice durante la sesión de renovación de autoridades.

Durante su paso por la Legislatura provincial, el dirigente llevó adelante distintas gestiones vinculadas con las necesidades de los vecinos de Frías. Con su incorporación al ámbito legislativo municipal, iniciará una nueva etapa política centrada en el trabajo institucional y en las demandas de la comunidad.

La jornada también tendrá como protagonista a su padre, Néstor Humberto Salim, quien prestará juramento para iniciar un nuevo mandato como intendente de Frías, luego de haber sido reelecto en los últimos comicios.

De esta manera, Sebastián Salim dejará su lugar en la Legislatura provincial para incorporarse al Concejo Deliberante de su ciudad. La sesión de este sábado marcará el comienzo de una nueva etapa institucional en Frías, con la asunción de los concejales y la definición de las autoridades que conducirán el cuerpo durante el próximo período.