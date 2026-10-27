La AFA presentó la nueva pelota que se estrenará en el Superclásico entre Boca y River

La Argentum Gambeta Derbi tendrá su debut oficial este domingo en La Bombonera. El balón cuenta con un diseño especial que homenajea la historia del fútbol argentino y será utilizado en los partidos más importantes del campeonato.

Hoy 16:40

El próximo Superclásico entre Boca Juniors y River Plate tendrá una particularidad especial. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA), junto a Adidas, presentó la Argentum Gambeta Derbi, una nueva edición de la pelota oficial que se estrenará este domingo 1 de noviembre, desde las 15, en La Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026.

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El nuevo balón fue diseñado especialmente para los encuentros más importantes del fútbol argentino y tendrá su primera aparición en uno de los partidos de mayor expectativa del calendario nacional.

El nombre elegido para esta edición rinde homenaje a la gambeta, uno de los rasgos más característicos del fútbol argentino, que representa la creatividad, el talento y la identidad de los jugadores que marcaron distintas épocas.

Cómo es la nueva pelota que se utilizará en el Superclásico

La Argentum Gambeta Derbi presenta un diseño que combina elementos históricos del fútbol nacional. Entre sus principales características aparecen gráficos inspirados en la recordada pelota Tango, uno de los modelos más emblemáticos de la historia de los mundiales.

Además, incorpora laureles que evocan la consagración de la Selección Argentina en el Mundial de México 1986, junto con el número 10, símbolo de los grandes referentes que protagonizaron las tres conquistas mundialistas de la Albiceleste.

De esta manera, el nuevo diseño busca reflejar la tradición futbolística argentina y rendir homenaje a las figuras que dejaron una huella en la historia del deporte.

Una pelota reservada para los partidos más importantes

Desde la AFA explicaron que esta edición especial no será utilizada en todos los encuentros del campeonato, sino que estará destinada exclusivamente a determinados compromisos de mayor relevancia.

Luego de su presentación oficial en el duelo entre Boca y River, está previsto que la pelota vuelva a utilizarse en finales, clásicos y otros encuentros destacados del calendario local.

Así, el Superclásico del domingo en La Bombonera sumará un atractivo adicional, ya que será el escenario elegido para el estreno de un balón que busca homenajear la identidad y la historia del fútbol argentino.