EN VIVO I Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia afrontan un duelo clave por la Anual

El Bicho recibirá este martes a la Lepra mendocina desde las 19 en La Paternal. Ambos equipos necesitan sumar en la pelea por la clasificación a las copas internacionales de 2027.

Hoy 14:48

Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia se enfrentarán este martes 27 de octubre, desde las 19, en el estadio Diego Armando Maradona, por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026. El encuentro cerrará una nueva jornada del fútbol argentino y tendrá puntos importantes en juego tanto para la Zona B como para la Tabla Anual.

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El conjunto dirigido por Nicolás Diez llega después de vencer por 1-0 a Banfield como visitante y se ubica en el segundo puesto de su zona con 25 unidades. Además, acumula 54 puntos en la Tabla Anual y buscará una victoria que le permita alcanzar las 57 unidades de Boca y meterse en puestos de clasificación a la Copa Libertadores 2027.

Por su parte, Independiente Rivadavia viene de igualar 2-2 ante Tigre y ocupa el noveno lugar de la Zona B con 19 puntos. El equipo mendocino necesita ganar para meterse entre los ocho mejores que avanzarán a los playoffs y mantenerse en la pelea por un boleto a las competencias internacionales.

El encuentro también será seguido de cerca por River, que suma 52 puntos en la Tabla Anual y mantiene sus aspiraciones de clasificación a la Copa Libertadores. El resultado podría modificar las posiciones de los equipos que luchan por ingresar al máximo certamen continental.

El partido comenzará a las 19, contará con el arbitraje de Darío Herrera y será televisado por TNT Sports Premium. Lucas Novelli estará a cargo del VAR.