Secuestraron 144 kilos de hojas de coca en un transporte de cargas que viajaba por la Ruta 34

El cargamento estaba oculto en 18 bultos dentro del semirremolque de un transporte que viajaba desde Salta hacia Córdoba. El conductor quedó supeditado a la causa.

Hoy 17:02

Más de 144 kilos de hojas de coca en estado natural fueron secuestrados durante un procedimiento realizado sobre la Ruta Nacional 34, a la altura del kilómetro 748, en el departamento Banda. La mercadería era trasladada en un camión de cargas y estaba oculta en el semirremolque.

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El operativo se llevó a cabo el sábado pasado, cuando efectivos que realizaban tareas de prevención y seguridad vial inspeccionaron un transporte proveniente de la localidad salteña de Las Palomitas, con destino a San Pedro, Córdoba.

Durante el control documentológico y físico del vehículo, los gendarmes encontraron 18 bultos de distintos colores que contenían hojas de coca. Tras el pesaje correspondiente, se determinó que la carga tenía un peso total de 144 kilos y 95 gramos.

En el procedimiento también participó personal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) de Santiago del Estero, en apoyo a los efectivos de la Sección de Seguridad Vial, dependiente del Escuadrón Reforzado 59 “Santiago del Estero”.

Por disposición del magistrado interviniente, la mercadería fue secuestrada y el conductor quedó supeditado a la causa.