Cómo reaccionó la prensa de Brasil y del mundo ante la huida de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos

Folha de S. Paulo y O Globo destacaron que el senador no entregó sus pasaportes y que, según fuentes de su entorno, habría viajado a territorio estadounidense. Reuters, The Guardian y The Washington Post también siguieron el caso, con foco en su paradero y las medidas judiciales en su contra.

Hoy 17:57

Las versiones sobre la salida de Flávio Bolsonaro de Brasil rumbo a Estados Unidos se convirtieron este martes en uno de los principales temas de la prensa brasileña e internacional, luego de que el senador y excandidato presidencial perdiera el balotaje del domingo frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

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El episodio tomó relevancia después de que Bolsonaro fuera intimado a entregar sus pasaportes a la Policía Federal y quedara impedido de abandonar el país por orden judicial. Sin embargo, el plazo venció sin que presentara los documentos, lo que derivó en la cancelación de sus pasaportes brasileños.

La prensa brasileña puso el foco en el viaje a Estados Unidos

El diario Folha de S. Paulo destacó, a partir de fuentes cercanas al entorno de Bolsonaro, que el Gobierno de Donald Trump estaría al tanto de su presunto viaje a Estados Unidos y que podría concederle asilo. Según esas versiones, el senador habría decidido abandonar Brasil tras su derrota electoral.

Por su parte, O Globo puso el acento en que Bolsonaro no había entregado sus pasaportes dentro del plazo establecido y en que personas de su entorno sostenían que se dirigía a territorio estadounidense.

Las informaciones sobre su posible salida generaron interrogantes en el ámbito político brasileño, especialmente por la prohibición judicial de abandonar el país y las investigaciones que involucran al senador.

Qué informaron Reuters, The Guardian y The Washington Post

La agencia internacional Reuters también siguió de cerca el episodio. En un primer informe, señaló que el paradero de Bolsonaro era desconocido y que había incumplido el plazo para entregar sus pasaportes. Posteriormente, informó que un allegado al senador le confirmó que había viajado a Estados Unidos tras perder las elecciones.

En Reino Unido, The Guardian publicó información sobre los rumores de una posible salida de Brasil luego de la derrota electoral. El medio remarcó que Bolsonaro no había sido visto públicamente desde el lunes y que no había cumplido con la orden judicial de entregar sus documentos.

Desde Estados Unidos, The Washington Post centró su cobertura en la incertidumbre sobre el paradero del senador. El diario planteó que, tras perder los comicios, Bolsonaro dejó de realizar apariciones públicas y no había precisiones oficiales sobre su ubicación.

Las investigaciones judiciales y la orden sobre sus pasaportes

La controversia se desarrolla mientras Bolsonaro afronta investigaciones judiciales por presunto lavado de dinero y otras irregularidades. Una de las causas indaga posibles maniobras vinculadas con plataformas de apuestas y operaciones financieras; otra examina el financiamiento de una película sobre la trayectoria política de su padre, Jair Bolsonaro.

La orden para entregar los pasaportes fue dispuesta por el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. El senador había afirmado públicamente que pretendía cumplir con el requerimiento y negó que tuviera planes de abandonar Brasil.

Mientras tanto, las versiones sobre su viaje y la posibilidad de obtener asilo en Estados Unidos continuaron circulando en medios de distintos países. Las informaciones oficiales y las difundidas por fuentes cercanas al senador presentaron diferencias sobre su paradero, lo que convirtió el caso en uno de los temas políticos más relevantes de la jornada.