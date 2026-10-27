Santiago del Estero llegó a 11 femicidios en lo que va del año tras el asesinato de María Eugenia Galván

El crimen ocurrido en Clodomira se convirtió en el segundo femicidio registrado en octubre, tras el asesinato de Karen García en el barrio Villa del Carmen. El relevamiento reúne episodios ocurridos en diferentes puntos de Santiago a lo largo de los últimos meses.

Hoy 16:36

El femicidio de María Eugenia Galván, ocurrido este martes en la ciudad de Clodomira, elevó a 11 la cantidad de casos contabilizados en Santiago del Estero durante 2026, de acuerdo con el recuento utilizado para este relevamiento.

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La mujer murió tras recibir una puñalada en el tórax. Por el hecho es buscado su pareja, Julio Emilio Tejeda, señalado como principal sospechoso, quien se dio a la fuga luego de la agresión.

El crimen se suma a una serie de hechos que tuvieron como víctimas a mujeres en distintos puntos de la provincia durante este año. Si bien los casos presentan diferentes situaciones judiciales, el nuevo episodio vuelve a poner en primer plano la problemática de la violencia contra las mujeres.

Los casos registrados durante 2026

Uno de los primeros casos del año ocurrió el 16 de febrero, cuando fue hallada sin vida Ramona Emilia Medina, de 65 años, en Las Termas de Río Hondo. La investigación quedó a cargo del Ministerio Público Fiscal y su pareja fue señalada como principal sospechoso.

Pocos días después, el 20 de febrero, Thania Santillán, de 22 años, fue asesinada en Las Tinajas, departamento Moreno. La joven fue encontrada con heridas de arma de fuego y su pareja quedó detenida.

El 27 de febrero, en tanto, fue asesinada María Amanda Chazarreta, de 30 años, en El Aibe, departamento Banda. La investigación señaló a su expareja como responsable del crimen, quien posteriormente se quitó la vida.

Marzo, abril y mayo: otros casos bajo investigación

Entre los hechos registrados durante marzo aparece el de Marita Gallardo, de 26 años, quien falleció el 19 de marzo, luego de permanecer internada durante aproximadamente tres meses. Su familia denunció que había sufrido una agresión por parte de su pareja y reclamó que el caso fuera investigado como femicidio.

El 25 de marzo, Alicia Balderrama, de 35 años, fue asesinada en Monte Quemado. La causa fue caratulada como homicidio agravado, por lo que su incorporación a un registro específico de femicidios requiere considerar el encuadre judicial correspondiente.

En abril, el 11, Verónica Shadya Altamirano, de 29 años, fue encontrada sin vida en Pinto. El caso se conoció en un contexto de denuncias previas contra su expareja. No obstante, al tratarse de una muerte registrada como suicidio feminicida, corresponde distinguirla de los femicidios directos.

Otro caso ocurrió el 16 de mayo, en el departamento Río Hondo, donde murió una niña de 10 años. Por tratarse de una menor de edad, se preserva su identidad mientras se consideran las circunstancias del hecho y su encuadre judicial.

Junio y julio, meses marcados por nuevos casos

El 4 de junio, Florinda Albornoz fue asesinada en el paraje Lorena, departamento Copo. La mujer murió por un disparo y su exesposo fue encontrado sin vida en las cercanías.

El 29 de junio, la víctima fue Edith Eugenia Pérez, de 43 años, en Colonia Dora. La mujer, que era bombera voluntaria, fue encontrada sin vida junto a su esposo. El caso fue investigado como un presunto femicidio seguido de suicidio.

El 2 de julio, Patricia Ibáñez, de 43 años, murió tras recibir un disparo en Kilómetro 88, departamento Loreto. Por el hecho fue detenido su cuñado.

Los episodios ocurridos en distintos departamentos de la provincia continuaron alimentando los registros de muertes violentas de mujeres y las investigaciones para determinar las responsabilidades penales en cada caso.

El caso de Karen García en Villa del Carmen

El 12 de octubre, el femicidio de Karen Romina García, de 33 años, en el barrio Villa del Carmen, volvió a conmocionar a la Capital santiagueña.

La mujer fue encontrada sin vida en su vivienda del sector de las 450 Viviendas. Su hermano llegó al domicilio y alertó sobre lo sucedido.

La pareja de García, un hombre de 39 años, se presentó posteriormente en una dependencia policial y quedó detenido. Según la información surgida de las actuaciones iniciales, habría manifestado que la asfixió durante la madrugada.

La causa quedó en manos de la fiscal Lucía González Farías, quien dispuso la intervención del médico de Policía y del personal de Homicidios para avanzar con las pericias.

El crimen llevó a diez la cantidad de casos contabilizados en el relevamiento utilizado para esta reconstrucción, antes del nuevo episodio ocurrido en Clodomira.

El nuevo caso en Clodomira

El último hecho ocurrió este martes en Clodomira, departamento Banda, y tuvo como víctima a María Eugenia Galván, quien murió tras recibir una herida de arma blanca en el pecho.

De acuerdo con la información difundida sobre las primeras actuaciones, su pareja, Julio Emilio Tejeda, es señalado como el principal sospechoso del ataque. El hombre se habría retirado del lugar inmediatamente después de la agresión y permanece prófugo.

Según trascendió, el sospechoso presenta una característica física que podría contribuir a su identificación: le falta el brazo derecho.

Tras conocerse el crimen, se desplegó un operativo de búsqueda para localizarlo. Las tareas investigativas están a cargo del Departamento Homicidios y Delitos Complejos, mientras que la causa se encuentra bajo las directivas del fiscal de turno, Pedro Ibáñez.

La investigación deberá establecer las circunstancias en las que se produjo el ataque y determinar las responsabilidades correspondientes.

Con el caso de Galván, Santiago del Estero llegó a 11 femicidios contabilizados en lo que va de 2026, según el recuento utilizado para esta reconstrucción. El nuevo crimen vuelve a exponer la gravedad de la violencia de género en la provincia y la necesidad de esclarecer cada hecho.