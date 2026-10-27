Blas Giunta reveló qué le dijo Messi cuando le regaló la camiseta de Boca

El histórico futbolista xeneize contó detalles de su encuentro con el capitán argentino durante la Messi Cup en Estados Unidos. Además, reveló cuál de las camisetas eligió la Pulga y la reacción que tuvo al recibir el regalo enviado por Juan Román Riquelme.

Hoy 16:22

Lionel Messi volvió a ser protagonista de una imagen que ilusionó a los hinchas de Boca durante la disputa de la Messi Cup en Estados Unidos. El capitán argentino posó con la camiseta azul y amarilla junto a Blas Armando Giunta, histórico referente del club y actual entrenador del equipo Sub-16 que participa del certamen.

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Luego del encuentro, Giunta reveló detalles de la conversación que mantuvo con la Pulga y contó cómo reaccionó cuando le entregó dos camisetas del Xeneize, enviadas en nombre de Juan Román Riquelme y de toda la institución.

"Le dije que le había traído algo de parte de Román y de toda la banda de Boca, y se la di y se puso recontento", relató el exmediocampista sobre el momento que compartió con Messi.

Sin embargo, hubo un detalle que llamó especialmente la atención. Según explicó Giunta, el astro rosarino recibió primero una camiseta alternativa, pero inmediatamente pidió la tradicional azul y amarilla.

"Se la guardó, me dijo: 'Dame mejor la azul y amarilla'. Me dijo que quería la azul y amarilla, que a él le gusta más la azul y amarilla", reveló el entrenador, quien aclaró que finalmente Messi se quedó con las dos camisetas.

La imagen del capitán argentino con los colores de Boca rápidamente generó repercusión entre los simpatizantes del club, especialmente por tratarse de un regalo enviado por Riquelme, con quien mantiene una relación de respeto y admiración.

Boca, protagonista de la Messi Cup en Miami

Mientras tanto, el equipo Sub-16 de Boca Juniors, dirigido por Giunta, continúa con su participación en la Messi Cup, torneo juvenil que reúne a importantes clubes internacionales y que también cuenta con la presencia de River y Newell's.

El conjunto xeneize consiguió su segunda victoria consecutiva al superar por 3-1 a Unió Esportiva Cornellá, institución vinculada al propio Messi, y quedó como líder de su zona.

Por su parte, River también tuvo una actuación destacada: después de empatar con Chelsea en su presentación, venció por 2-0 al Ajax y llegó a cuatro puntos. Ambos equipos argentinos cerrarán este martes su participación en la primera fase del certamen.

Más allá de los resultados deportivos, uno de los momentos más destacados del torneo fue el encuentro entre Messi y Giunta, que dejó una postal especial para los hinchas de Boca y una revelación sobre la preferencia del campeón del mundo por la histórica camiseta azul y oro.