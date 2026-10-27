Santiago será sede del primer Campo Regional de Judo del NOA rumbo al Nacional Clausura

El encuentro se realizará este sábado 31 de octubre en el Fénix Judo Team y reunirá a deportistas de Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Jujuy y Salta.

Hoy 15:59

Santiago del Estero será escenario de un acontecimiento importante para el deporte regional con la realización del Primer Campo Regional de Judo del NOA, una jornada de entrenamiento de alto rendimiento que reunirá a representantes de las seis provincias del noroeste argentino.

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La actividad tendrá lugar este sábado 31 de octubre en las instalaciones del Fénix Judo Team, ubicado en Colón (S) N.º 2680, y convocará a atletas de Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Jujuy y Salta.

El encuentro se desarrollará en la etapa de preparación para el Campeonato Nacional Clausura de Judo, previsto del 19 al 22 de noviembre en San Juan. La competencia marcará el cierre del calendario anual de la disciplina y otorgará puntos importantes para el Ranking Nacional.

Entrenamiento de alto rendimiento con un instructor internacional

Las jornadas de entrenamiento estarán a cargo del Sensei José Peralta, instructor de la Federación Internacional de Judo (IJF), quien dirigirá dos turnos intensivos destinados a elevar el nivel técnico y táctico de los deportistas.

José Peralta

Durante la concentración, los participantes trabajarán sobre las principales técnicas de la disciplina: las técnicas de suelo, conocidas como Ne-Waza, y las técnicas de pie, denominadas Tachi-Waza.

La propuesta buscará recrear las exigencias de las competencias de alto nivel, con ejercicios que permitan a los atletas perfeccionar sus recursos técnicos y prepararse para afrontar las distintas instancias de los torneos.

Seis provincias unidas por el judo

El campo regional estará destinado a las categorías competitivas Cadetes, Juniors y Seniors, tanto en la rama femenina como masculina.

La iniciativa apunta a fortalecer el desarrollo del judo en el NOA, promover el intercambio entre deportistas de distintas provincias y potenciar los talentos regionales de cara a los próximos compromisos nacionales.

Además, la concentración busca contribuir al crecimiento de los atletas en los rankings y favorecer la proyección de futuros representantes de la Selección Argentina de Judo.

Santiago del Estero, sede del deporte regional

La realización de este primer encuentro representa una oportunidad para consolidar a Santiago del Estero como punto de referencia para el desarrollo del judo y la organización de actividades deportivas de alto rendimiento.

Desde el Fénix Judo Team invitaron a la comunidad a acercarse al dojo para conocer la disciplina, acompañar a los deportistas y apoyar a quienes se preparan para representar a la región en las competencias nacionales.