“Ya era tarde”: la frase de Lourdes Sánchez al recordar el último intento de Chato Prada por salvar la relación

Tras 16 años juntos y un hijo en común, la bailarina habló sobre el final de su historia de amor con el productor y recordó un gesto que marcó sus últimos días como pareja.

Hoy 16:24

Lourdes Sánchez recordó la última demostración de amor de El Chato Prada. A casi un mes de confirmar su separación, la bailarina sorprendió con una declaración sobre su expareja y papá de su hijo Valentín.

Este martes al ser consultada por Puro Show (eltrece) sobre los últimos posteos del productor que primero la expuso y después la saludó por el Día de la Madre, expresó: “Como se dieron las cosas, no me gustó, no me hizo gracia para nada, pero tampoco lo voy a reprochar porque también lo entiendo”.

“Quizás hubo un arrepentimiento de parte de él, de cómo se dieron las cosas, y él sabe cómo soy yo como madre, sabe todo el amor y el sacrificio que hago para estar presente, y ese posteo lo hizo desde el amor”, analizó, para luego remarcar que también le hubiese gustado que lo hiciera otros años.

El cronista señaló que tal vez pudo afectarlo la noticia de saber que ella estaba conociendo a alguien. “Sí, yo tomé la decisión porque para mí terminó el amor de pareja, pero eso no quita que haya otro tipo de amor... El de familia que va a existir toda la vida. Yo a Pablo lo amo como familia y como padre de mi hijo”, aseguró.

Con picardía, el movilero lanzó: “Lo que nunca te dio fue el casamiento”. “No, pero él me propuso y después capaz que ya era medio tarde”, reveló entre risas incómodas.

Lejos de toda polémica se mostró muy feliz con su presente y se definió como “intensa” para las relaciones. “Soy cero tóxica, eso sí, pero vamos de a poco. Estamos ahí, en la etapa más linda, la de enamoramiento”, comentó sobre su situación con Francisco Liotta. Y cerró: “Llegó en el momento que tenía que llegar, en un momento de turbulencia emocional”.