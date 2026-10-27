Quimsa ya tiene calendario confirmado para su regreso a la Basketball Champions League Americas

La Fusión integrará el Grupo D junto a Franca de Brasil y Aguada de Uruguay. El equipo santiagueño comenzará su participación en diciembre, con tres partidos en el estadio Ciudad.

Hoy 17:38

Quimsa ya conoce el calendario para su regreso a la Basketball Champions League Americas 2026/27, el certamen continental que reúne a los mejores equipos de básquetbol de la región. La Fusión integrará el Grupo D junto a Franca de Brasil y Aguada de Uruguay, y tendrá la ventaja de comenzar la competencia como local.

El equipo santiagueño volverá a disputar el torneo internacional luego de una temporada de ausencia, con el objetivo de ser protagonista y volver a pelear por el título de una competencia en la que se encuentra entre los clubes más ganadores, junto a Flamengo de Brasil.

La primera ventana se disputará del 9 al 11 de diciembre en el estadio Ciudad de Santiago del Estero, donde Quimsa tendrá dos compromisos ante su público. El debut será frente a Franca, mientras que cerrará su participación en esta instancia ante Aguada.

El calendario de Quimsa en la primera ventana

9 de diciembre: Quimsa vs. Franca (Brasil).

Quimsa vs. Franca (Brasil). 10 de diciembre: Franca (Brasil) vs. Aguada (Uruguay).

Franca (Brasil) vs. Aguada (Uruguay). 11 de diciembre: Quimsa vs. Aguada (Uruguay).

Luego de los encuentros en Santiago del Estero, la segunda ventana se desarrollará el 17 y 18 de enero en Brasil, mientras que la tercera y última instancia de la fase de grupos tendrá lugar el 13 y 14 de febrero en Uruguay.

Una vez completadas las tres ventanas, los dos mejores equipos del Grupo D avanzarán a los cuartos de final, que se disputarán durante marzo. Por su parte, el Final Four está programado para abril, instancia que definirá al nuevo campeón continental.

De esta manera, Quimsa se prepara para volver al escenario internacional con el desafío de aprovechar la localía en el inicio del torneo y dar el primer paso hacia una nueva clasificación a las instancias decisivas de la Basketball Champions League Americas.