Hugo Orlando Ramírez participará por tercer año consecutivo del Encuentro Internacional de Escritores en Córdoba

El escritor santiagueño fue invitado al 12.º Encuentro Internacional de Escritores “Palabras que dejan huellas”, que se realizará el 29 y 30 de octubre en la Biblioteca de la ex Legislatura de Córdoba, con la participación de autores de Argentina, México y España.

Hoy 15:43

El escritor santiagueño Hugo Orlando Ramírez participará por tercer año consecutivo del Encuentro Internacional de Escritores “Palabras que dejan huellas”, que celebrará su 12 ª edición los días 29 y 30 de octubre en la ciudad de Córdoba.

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El evento es organizado por el Café Literario “Con los pies en la tierra”, bajo la coordinación de la escritora Marta Díaz, y reunirá a autores de diferentes puntos del país y del exterior en dos jornadas dedicadas a la literatura, la poesía y el intercambio cultural.

Hugo Orlando Ramírez

La sede del encuentro será la Biblioteca de la ex Legislatura de Córdoba, un histórico edificio ubicado en el centro de la ciudad, reconocido por su valor arquitectónico y cultural

Escritores de distintos países compartirán sus obras

Entre los participantes confirmados se encuentran autores de reconocida trayectoria y escritores que llegarán desde distintos puntos de Argentina, México y España.

En el marco de las presentaciones literarias, Hans Geve, de México, presentará su poemario “Ecos”, mientras que el también mexicano Roberto Reséndiz Carmona compartirá su obra “Las madrugadas siguen siendo azules”.

La programación incluirá, además, la presentación de “Insomnio animal”, de Ana María Mayol, de La Pampa, y “Carne negra”, de Liliana Mainardi, de San Luis.

Hugo Orlando Ramírez, presente en las rondas de lectura

El escritor santiagueño formará parte de las rondas de lectura, uno de los espacios centrales del encuentro, en el que los autores podrán compartir sus textos y acercar sus producciones al público.

Junto a Ramírez participarán Miguel Díaz Lange Aguiar, de España; Sonia Rabinovich, de Córdoba; Hugo Rivella, de Salta; Lisa Segovia y Águeda Franco, de La Pampa; Santiago Pfeleiderer, Guro Aranguren y Miriam Rosana Farías, de Córdoba, entre otros escritores.

La presencia de Ramírez por tercer año consecutivo representa una nueva oportunidad para llevar la literatura santiagueña a un espacio de intercambio internacional, compartir experiencias con otros autores y contribuir a la difusión de la producción literaria de la provincia.

De esta manera, el encuentro volverá a reunir distintas voces y perspectivas en torno a la palabra escrita, con la literatura como punto de encuentro entre culturas y territorios.