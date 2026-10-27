Boca puede clasificarse a la Copa Libertadores 2027 en el Superclásico: qué resultados necesita

El Xeneize recuperó el liderazgo de la Tabla Anual tras vencer a Independiente y podría asegurar su boleto al máximo torneo continental este domingo ante River. Sin embargo, también dependerá de otros resultados.

Hoy 14:00

Boca Juniors llega al Superclásico ante River Plate con una gran oportunidad: asegurar su clasificación a la Copa Libertadores 2027 cuando todavía resta una fecha para el cierre de la fase regular del Torneo Clausura. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena depende de una combinación de resultados para conseguir el objetivo.

El agónico triunfo por 1 a 0 frente a Independiente le permitió al Xeneize alcanzar los 57 puntos y recuperar el primer puesto de la Tabla Anual, luego de que Rosario Central llegara a las 56 unidades con su victoria ante Huracán.

Detrás aparecen Vélez, con 55 puntos; Argentinos Juniors, con 54; e Independiente Rivadavia, con 53. Por su parte, River acumula 52 unidades y se mantiene en puestos de clasificación a la Copa Sudamericana.

Qué necesita Boca para clasificarse a la Copa Libertadores 2027

Con seis puntos todavía en disputa, Boca tiene la posibilidad de asegurar su boleto este domingo, en la fecha 15 del Torneo Clausura. Para conseguirlo, deberá vencer a River en el Superclásico y esperar que se cumplan al menos dos de las siguientes tres condiciones:

Que Rosario Central pierda ante Sarmiento.

Que Vélez no consiga vencer a San Lorenzo.

Que Argentinos Juniors no sume los seis puntos en sus partidos frente a Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán.

Si se concreta esa combinación, el conjunto de la Ribera asegurará su clasificación a la Copa Libertadores 2027 una jornada antes de que finalice la fase regular del campeonato.

De esta manera, el encuentro frente al Millonario tendrá un condimento especial, ya que además de la histórica rivalidad, Boca podría conseguir uno de los principales objetivos de su temporada.

Las otras posibilidades que tiene Boca para jugar la Libertadores

En caso de no conseguir la clasificación mediante la Tabla Anual, el Xeneize todavía cuenta con otras alternativas para disputar el máximo certamen continental.

Ganar el Torneo Clausura, la Copa Argentina o la Copa Sudamericana son las otras vías que tiene el equipo de Arruabarrena para obtener su boleto a la próxima edición de la Libertadores.

Por ahora, todas las miradas están puestas en el Superclásico del domingo ante River, un compromiso que podría resultar determinante para las aspiraciones internacionales de Boca.