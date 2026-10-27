“Te extraño todos los días”: los emotivos mensajes de los santiagueños a sus mascotas que ya partieron

En el Día del Regreso de las Mascotas, Diario Panorama salió a las calles de Santiago con una propuesta muy especial: dedicarles unas palabras a esos fieles compañeros que ya no están, pero que siguen ocupando un lugar imborrable en el corazón de sus familias.

Hoy 22:18

Hay despedidas que nunca terminan de decirse y amores que permanecen intactos a pesar del tiempo. Para quienes alguna vez tuvieron una mascota, su ausencia deja recuerdos, momentos y un cariño que difícilmente se puede explicar con palabras.

En el marco del Día del Regreso de las Mascotas, que se recuerda cada 27 de octubre, una tradición popular inspirada en las celebraciones mexicanas que simboliza el regreso de las almas de los animales a sus hogares. En esta oportunidad, Diario Panorama salió a las calles santiagueñas con una propuesta tan sencilla como conmovedora: decirles a sus mascotas que ya partieron todo aquello que quizás no pudieron expresarles en vida.

Los santiagueños recordaron a sus queridos compañeros y les dedicaron mensajes llenos de nostalgia, gratitud y mucho amor.

“Hola, Copito. Te quiero decir que te extraño mucho y agradecerte por todos los momentos compartidos”.

Otro de los testimonios reflejó el dolor de una despedida pendiente: “Te mando un beso donde estés y me gustaría haberme despedido como corresponde”.

También hubo quienes, con apenas unas palabras, lograron transmitir todo lo que significa extrañar a un compañero incondicional: “Hola, Mike, ¿qué haces? Te extraño”.

Entre los mensajes más conmovedores, una persona confesó cuánto cambió su vida desde la partida de su mascota: “Desde que no estás, siento que me haces falta todos los días. La verdad es que te necesito y no contemplaba cuánto te necesitaba”.

Y otro testimonio dejó una frase que resume ese amor que permanece más allá de la ausencia: “No sé dónde estás, te extraño un montón. Todos los días sigo por vos”.

Más allá de la tradición, esta fecha invita a reconocer el lugar especial que ocupan los animales en nuestras vidas. Porque las mascotas no solo nos acompañan: se convierten en parte de nuestras familias, de nuestras rutinas y de nuestros recuerdos más queridos.