El Inter Miami de Messi y Cincinnati quedaron a mano en la MLS

El equipo dirigido por Kily González no aprovechó la localía y empató 2 a 2 en el Nu Stadium por la fecha 32 del certamen.

Hoy 23:27

Inter Miami empató 2-2 ante FC Cincinnati por una nueva fecha de la Major League Soccer (MLS), en un encuentro que tuvo emociones hasta el final. Lionel Messi volvió a ser titular, aunque no pudo convertir, y el conjunto de Florida necesitó un gol agónico de Riquelme Fillipi para evitar una nueva derrota.

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El partido se disputó este miércoles en el Nu Stadium, donde las Garzas buscaban recuperarse después de la caída por 2-0 ante New York Red Bulls. Sin embargo, pese a ponerse en ventaja en el segundo tiempo, el equipo dirigido por Javier Mascherano no consiguió sostener el resultado y terminó repartiendo puntos con uno de sus rivales de la Conferencia Este.

El golazo de Luis Suárez abrió el partido

Después de una primera mitad sin goles, Luis Suárez rompió el cero a los 16 minutos del segundo tiempo, con una gran definición que puso en ventaja a Inter Miami y desató el festejo de los hinchas locales.

El conjunto de Florida parecía encaminarse hacia una victoria importante para mantenerse en la pelea por los primeros puestos de la Conferencia Este. Sin embargo, Cincinnati reaccionó en el tramo final y complicó los planes del equipo de Messi.

Cincinnati lo dio vuelta y Riquelme Fillipi salvó a Inter Miami

Cuando faltaban diez minutos para el cierre, Kenji Mboma Dem marcó el 1-1 para Cincinnati. La visita aprovechó el envión y, apenas seis minutos después, Samuel Gidi puso el 2-1 con una definición tras un contraataque.

El resultado parecía sentenciar una nueva derrota para Inter Miami, pero el equipo local no se rindió. A los 90 minutos, Riquelme Fillipi apareció con un potente remate desde el sector izquierdo del área y estableció el 2-2 definitivo, para rescatar un punto en un cierre electrizante.

Messi fue titular, pero no pudo convertir

El capitán argentino regresó a la formación inicial después de haber comenzado como suplente en la derrota ante New York Red Bulls. Durante la primera mitad tuvo algunas oportunidades para abrir el marcador, aunque no logró concretarlas.

Además, Messi recibió una tarjeta amarilla a los 44 minutos por protestar una decisión arbitral. La amonestación fue la quinta de la temporada y, de acuerdo con la información posterior al encuentro, le acarreará una suspensión para el próximo compromiso de Inter Miami frente a New England Revolution.

Cómo quedó Inter Miami en la MLS

Con este empate, Inter Miami quedó tercero en la Conferencia Este con 56 puntos, por detrás de Nashville y New England Revolution, que se mantiene por delante del conjunto de Florida.

Las Garzas afrontarán ahora un compromiso clave ante New England Revolution, el próximo domingo 1 de noviembre, en un duelo que puede resultar determinante para definir las posiciones de cara a los playoffs de la MLS.

El empate ante Cincinnati dejó sensaciones encontradas para Inter Miami: el equipo mostró capacidad de reacción para evitar la derrota, pero volvió a dejar puntos en el camino en la recta final de la temporada regular.