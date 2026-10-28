El Gobierno de Santiago del Estero decretó asueto administrativo por el Día de los Fieles Difuntos

La medida regirá el próximo lunes 2 de noviembre en todo el ámbito provincial y busca facilitar la participación de la comunidad en las tradicionales jornadas de recordación y homenaje a los seres queridos fallecidos.

Hoy 14:33

El Gobierno de Santiago del Estero decretó asueto administrativo para el próximo 2 de noviembre, con motivo de la conmemoración del Día de los Fieles Difuntos.

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La medida fue oficializada este miércoles mediante el Decreto N.º 2520 y firmada por el gobernador Elías Suárez, junto a autoridades del Ejecutivo provincial.

De acuerdo con lo establecido, el asueto regirá en todo el ámbito de la Provincia durante la jornada del 2 de noviembre.

Entre los fundamentos, el decreto señala que se trata de una fecha consagrada a la recordación de los Fieles Difuntos, en la que la comunidad expresa sentimientos de amor, recogimiento y veneración hacia sus seres queridos fallecidos.

Asimismo, la normativa remarca que estas manifestaciones forman parte de una tradición arraigada en la población santiagueña, por lo que se considera pertinente adoptar medidas que faciliten las honras y el traslado hacia los lugares donde descansan los restos de los difuntos.

De esta manera, la administración pública provincial tendrá asueto el lunes 2 de noviembre, en el marco de una jornada de fuerte significación para numerosas familias.