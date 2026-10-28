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Un diputado de LLA dijo que golpearon a Javier Milei en su llegada al hotel en Catamarca

Adrián Brizuela declaró que el presidente recibió un golpe y tendría dolor en la zona del cuello.

Hoy 08:04
Milei en Catamarca

Javier Milei llegó en la tarde de este martes a Catamarca para reunirse con militantes. Sin embargo, en el momento de la llegada al hotel, el presidente habría sido golpeado en medio del tumulto y quedó con dolor en la zona del cuello.

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Quien dio a conocer el episodio fue Adrián Brizuela, diputado nacional de La Libertad Avanza por la provincia, que cuestionó el operativo de seguridad. También aseguró que el mandatario debió ser retirado y llevado directamente hacia su habitación tras recibir el impacto.

A raíz del incidente y el malestar que generó, las autoridades resolvieron cancelar el contacto con los medios de prensa que esperaban declaraciones oficiales en el lugar.

Así, la delegación mantendría un perfil reservado durante el resto de su estadía en la capital catamarqueña.

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