"El autoabastecimiento petrolero es nuevo para la Argentina y le puede cambiar un poco la historia"

En su columna de este miércoles para Radio Panorama, Osvaldo Granados se refirió al entusiasmo de los empresarios por las perspectivas del país y las posibilidades que abre el sector energético.

Hoy 08:27

Osvaldo Granados analizó este miércoles, en su columna para Radio Panorama, las expectativas que despierta la economía argentina entre los empresarios y las oportunidades que podrían abrirse para el país a partir del desarrollo energético. Sin embargo, advirtió que las perspectivas favorables todavía no se corresponden necesariamente con la realidad cotidiana.

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“Hubo una reunión muy importante con empresarios, que están bastante eufóricos. Pero creo que hablan de un país que todavía no fue”, sostuvo el analista, al referirse al optimismo que existe en algunos sectores sobre el futuro económico de la Argentina.

En ese sentido, señaló que el contexto internacional presenta oportunidades que podrían favorecer al país. “A este gobierno en este período le está tocando algo muy importante, los ojos están puestos en América, ven algo con grandes posibilidades, ven que Europa está crujiendo”, expresó.

Granados destacó especialmente las posibilidades vinculadas con la producción de petróleo y gas, y recordó las dificultades históricas de la Argentina para alcanzar el autoabastecimiento energético.

“Perón ni Néstor Kirchner lograron autoabastecimiento petrolero, llegaron tarde. Esta situación es nueva para la República Argentina y le puede cambiar un poco la historia”, afirmó.

Para el analista, el escenario obliga a prestar atención a una transformación que podría modificar las perspectivas económicas del país. En esa línea, planteó una diferencia entre la situación actual y las oportunidades que podrían concretarse en los próximos años.

“Va a haber que ponerlo en el radar porque puede haber otro país. Una es la Argentina del día a día y otra la que viene. Para esta última, ¿cuánto falta?”, reflexionó.

Las restricciones bancarias y la situación de Brasil

Durante su columna, Granados también se refirió a los encajes bancarios, es decir, los fondos que las entidades financieras deben mantener inmovilizados y que, por lo tanto, no pueden destinar libremente al otorgamiento de créditos.

“El encaje de los bancos es mucho, es del 40%, es dinero inmovilizado y no lo puede prestar. Y tiene razón, ven por ahí una salida”, señaló, en referencia a los planteos sobre las restricciones que afectan la capacidad de los bancos para prestar dinero.

Por último, el analista hizo referencia a la situación política de Brasil y cuestionó el uso de la Justicia en las disputas entre sectores enfrentados.

“En Brasil son peores acá, porque generalmente se persigue con la Justicia al adversario y se trata de meterlo preso. Me parece que están equivocados”, manifestó haciendo referencia a la actual coyuntura entre Lula Da Silva y Flávio Bolsonaro.