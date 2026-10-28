Dua Lipa entrevistó a Patti Smith en Londres en un encuentro marcado por la emoción

La cantante británica conversó con la histórica artista estadounidense durante el London Literature Festival.

Hoy 08:45

Dua Lipa y Patti Smith protagonizaron un encuentro especial durante el London Literature Festival, celebrado en el Royal Festival Hall de Londres. La cantante británica entrevistó en persona a la legendaria artista estadounidense en una conversación centrada en su libro autobiográfico Bread of Angels y en las experiencias que marcaron su vida.

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La charla tuvo lugar el domingo 25 de octubre y formó parte de la programación del festival, que este año cuenta con la curaduría del club de lectura Service95, impulsado por Dua Lipa.

Durante el encuentro, Smith explicó que su libro le permitió reconocer la influencia de las personas que la acompañaron a lo largo de su vida, desde sus familiares y docentes hasta sus amistades y amores. También reflexionó sobre las diferencias entre esta obra y Just Kids, sus anteriores memorias, que estuvieron muy vinculadas con su relación con el fotógrafo Robert Mapplethorpe.

Uno de los momentos más emotivos llegó cuando ambas recordaron el homenaje que Smith recibió recientemente en Asturias, donde alrededor de 3.000 personas pertenecientes a 90 coros interpretaron su canción “People Have the Power”.

La artista contó que desconocía lo que iba a ocurrir y que la experiencia la tomó por sorpresa. También recordó a su esposo, Fred Sonic Smith, fallecido en 1994, con quien compuso la canción. Según expresó, a él le habría encantado presenciar ese momento.

La conversación también abordó la escritura y la disciplina necesaria para desarrollar una carrera literaria. Smith aconsejó a quienes desean escribir que practiquen todos los días, incluso cuando no estén conformes con el resultado.

El encuentro reflejó otra faceta de Dua Lipa, que además de su carrera musical ha desarrollado una plataforma cultural dedicada a promover libros, autores y conversaciones sobre literatura. La cantante ya había entrevistado a Patti Smith por videollamada en 2023, aunque esta fue su primera charla presencial.