Tate McRae alcanzó un nuevo récord con su canción "Housewife"

La cantante canadiense logró su mejor ubicación como artista principal en Billboard.

Hoy 08:45

Tate McRae consiguió un nuevo hito en su carrera con “Housewife”, su más reciente sencillo, que debutó en el segundo puesto del Billboard Hot 100, la principal lista de canciones de Estados Unidos. Se trata de la mejor posición alcanzada por la artista canadiense como intérprete principal.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El tema también tuvo un destacado desempeño internacional: llegó al número uno del Billboard Global 200 y del Billboard Global Excl. U.S., rankings que miden el consumo musical a escala mundial, con y sin Estados Unidos, respectivamente.

Según los datos de Luminate publicados por Billboard, “Housewife” acumuló 55,9 millones de reproducciones en todo el mundo y unas 6.000 ventas durante el período comprendido entre el 16 y el 22 de octubre. Fuera de Estados Unidos, registró 34,9 millones de reproducciones.

El sencillo y su videoclip oficial se estrenaron el 15 de octubre. Tres días después, McRae presentó la canción durante el Victoria’s Secret Fashion Show 2026, una actuación que coincidió con el impulso de su lanzamiento.

Con estos resultados, la cantante suma su segundo número uno en cada una de las listas globales de Billboard. Su anterior éxito en esos rankings había sido “Greedy”, que encabezó el Global 200 durante dos semanas y el Global Excl. U.S. durante cinco en 2023 y 2024.

El nuevo desempeño consolida el alcance internacional de McRae, que continúa ampliando su presencia en las principales listas de la industria musical.