Clima en Añatuya: nubes y temperaturas agradables para el Miércoles 28 de octubre de 2026

El clima en Añatuya se presenta hoy con condiciones cubiertas y temperaturas agradables para los añatuyenses. Se espera un leve aumento en los valores térmicos en los próximos días.

Hoy 08:21

El clima en Añatuya se caracteriza hoy por un cielo cubierto, lo que proporciona un ambiente templado para los habitantes de la ciudad. La temperatura actual se sitúa en 17.4 °C, con una sensación térmica de 16 °C, un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre sin el agobio del calor extremo.

La humedad en el ambiente es del 62%, lo que contribuye a la sensación de frescura en la mañana. Con un viento suave de 7.6 km/h proveniente del este, los añatuyenses pueden esperar condiciones agradables durante el día.

Para hoy, se prevé que la temperatura mínima alcance los 15.2 °C y la máxima llegue hasta los 27.6 °C, lo que indica un día templado ideal para salir y disfrutar de la ciudad. La combinación de nubes y temperaturas moderadas ofrece un clima cómodo.

El pronóstico para mañana, 29 de octubre, también muestra un cielo cubierto con mínimas de 16.8 °C y máximas de 27.8 °C, manteniendo la tendencia de un clima calmo y templado. Los añatuyenses podrán seguir disfrutando de días agradables.

Finalmente, el 30 de octubre se espera un cambio en el clima, con un día soleado y temperaturas que oscilarán entre los 15.3 °C de mínima y los 32.3 °C de máxima. Esta variación promete un calentamiento notable hacia el fin de semana, llevando a la ciudad a experimentar un clima más cálido.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.